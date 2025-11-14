Mlad Mesec u Škorpiji menja sudbinu ova 3 znaka, 20. novembar je ključan

Mlad Mesec očekuje nas u vodenom znaku Škorpije 20. novembra i donosi prekretnicu i novi početak za Rakove, Ribe i Škorpije.

Mlad Mesec u Škorpiji stiže 20. novembra. Ovo je ključan datum za Rakove, Škorpije i Ribe, ova tri znaka okreću novi list u životu.

Mlad Mesec u Škorpiji donosi snažnu energiju transformacije i emotivnog preobražaja. Ovo je vreme kada se suočavamo sa sobom bez maske sa onim što smo potisnuli, skrivali ili izbegavali. Dejstvo malog Meseca, koji simbolizuje novi početak, osećaće se naredne dve nedelje.

Pretvoriti moć Meseca u vašu korist je teška stvar jer je reč o takvoj snazi koja je u stanju da pomeri vodu u okeanima, da utiče na vreme i na raspoloženje. Moć, koja se krije u mladom Mesecu je mnogo jača nego sile koje se osećaju u drugim periodima.

Važna je želja koju želite da ispunite jer nije svejedno kakve promene očekujete od mesečeve moći.

Novi početak i prekretnica

Energija Škorpije traži istinu po svaku cenu, pa će mnogi osetiti unutrašnji nemir, ali i snažan poriv da nešto okončaju i započnu ispočetka.

Ovo je Mesec koji traži da zaronimo u svoje emocije, da se oslobodimo toksičnih veza, strahova i starih obrazaca koji nas drže vezane za prošlost.

Odluke koje menjaju tok sudbine

U ljubavi se budi strast, ali i posesivnost, dok na poslu možemo da donesemo odluke koje menjaju pravac našeg puta. Ovaj period je ključan, sve tajne izlaze na površinu.

Ako dozvolimo sebi da se prepustimo procesu promene, mlad Mesec u Škorpiji može postati početak ličnog preporoda i unutrašnjeg čišćenja koje vodi ka novoj snazi i jasnijem osećaju sopstvene moći.

(Krstarica/Informer)

