Mnogi kažu da je ovo najgori horoskopski znak: Narav mu je gadna, a karakter problematičan!

Ljudi ga teško podnose, a zvezde mu daju lošu reputaciju – otkrijte koji je to znak!

Svaki horoskopski znak poseduje određene karakteristike. Dok su Rakovi poznati po jakim emocijama, a Lavovi po svojoj potrebi za pažnjom, postoji jedan zodijak koga svi doživljavaju oštrim, strogim, pa čak i bezosećajnim.

Pripadnici ovog horoskopskog znaka su veoma iskreni, ali često ne biraju reči zbog čega mnogi kažu da je upravo on najgori znak zodijaka. U pitanju su Device.

Device se obično fokusiraju na svoje prioritete, a njen strog i ozbiljan stav prema svemu često ume da bude pogrešno protumačen.

Evo nekoliko razloga zašto Device mogu da vam deluju antipatočno:

Device žele po svaku cenu da završe stvari. Uprkos dobrotvornoj i darivajućoj ličnosti Device, takođe, mogu biti dominante i stroge vođe. Ispred njih samo stoji cilj koji žele da postignu.

Pripadnici ovog znaka su obično perfekcionisti. Upravo iz tog razloga im ne predstavlja nikakav problem da kritikuju tuđ rad.

Umeju da budu maksimalisti na poslu. Dakle, možda u privatnim situacijama mogu da se opuste, ali kada je u pitanju posao, Device su veoma marljive i ništa manje ne očekuju i od vas.

Hladna, proračunata ličnost Device pomaže joj da mudro iskoristi svoj autoritet.

Ovaj zodijak je poznat po tome da veoma ošto sudi. Ponekad se njihove kritike mogu hladno i surovo obrušiti na druge ljude.

Čini se da su vaše mane pojačane pred Devicom, jer one postavljaju izuzetno visoke standarde drugim ljudima.

Iako bi ova osobina mogla otežavati prijateljstvo s njima, srećom, Device su prema ljudima do kojih im je stalo empatične i brižne.

Međutim, bez problema će verbalno uništiti svoje neprijatelje. Zahvaljujući njihovoj hladnoj i oštroj prirodi, njihovi neprijatelji će znati da je svaka strašna stvar koju Devica kaže o njima istina.

Kakve su Device kao šefovi?

Device zaista ne znaju kako da se opuste. Svaki projekat im se čini kao pitanje života i smrti, i imaju neverovatnu potrebu za kontrolom.

Zbog toga je ponekad nemoguće sa njima sarađivati, jer su perfekcionisti, pa ako ono što donosite nije savršeno, onda možete jednostavno dati otkaz i pustiti Devicu da to reši.

Šefovi Device naročito mogu biti stručnjaci za uništavanje duše. Ako imate Devicu za šefa osećaćete se beskorisno zbog njihovog perfekcionističkog stava, imaćete dug spisak stvari koje treba da poboljšate, i nikada vas neće pohvaliti ni za šta što je dobro odrađeno.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com