Mnogi misle da je ovo najgori, evo kako astrolozi opisuju problematičan karakter žena rođenih u ovom znaku

Svaki horoskopski znak poseduje određene karakterne osobine. Dok su Ribe poznate po jakoj intuiciji, Rakovi po emocijama, a Lavovi po svojoj potrebi za pažnjom, postoji jedan zodijak koga svi doživljavaju oštrim, strogim, pa čak i bezosećajnim.

Pripadnici ovog horoskopskog znaka su veoma iskreni, ali često ne biraju reči zbog čega mnogi kažu da je upravo on najgori znak zodijaka. U pitanju su Device.

Devica (od 24. avgusta do 23. septembra)

Sve što se odigrava oko vas primate intelektom. U stvari, čuvate se kao kuge svega što je diktirano instinktom, prolaznim utiscima, oduševljenjem i strastima.

Sve što radite činite savršeno ozbiljno, savesno, disciplinovano. U vas se može imati neograničeno poverenje. Prezirete osobe koje podvaljuju, koje su lenje, koje se ne mogu ni na šta koncentrisati.

Prema drugim ljudima ne pokazujete spontanost, suvišno oduševljenje i žarku želju za prijateljstvom. Po prirodi ste suviše rezervisana i stidljiva da biste javno pokazali svoja osećanja. Ne cenite prijateljstvo sa površnim ljudima, koji olako shvataju život. Za vas je život ozbiljna stvar i vi ga tako i primate.

Jedno je sigurno: prema vama treba imati obzira. Oni koji su uspeli da vam se približe moraju da se čuvaju da ne ozlede vaša osećanja. Veoma ste osetljivi i sa podozrenjem primate ružne reči, kritike.

Više volite da budete sami, nego u društvu suviše bučnih ljudi ili osoba koje vode lake, zabavne razgovore.

Teško je pretpostaviti da biste, s obzirom na vaš karakter, mogli s lakoćom da se prepustite strastvenoj i impulsivnoj ljubavi, koja može doneti nepredviđene promene.

Ni ljubavi, kao ni svemu ostalom, ne prepuštate se olako plašeći se svojih instinktivnih reakcija. Kratko rečeno vas je teško osvojiti.

Kad sretnete čoveka koji vam se dopada, i kome se vi dopadate teško da ćete mu se istog momenta obisnuti o vrat. U prvom redu zato što i sami niste sigurni u svoja prava osećanja. Uvek ćete se upitati da li je to prava ljubav ili samo prolazno osećanje.

Da biste to razjasnili, stavljate na probu najpre sebe, a zatim i čoveka koji vam se dopao i koji vas na neki način uzbuđuje. Analizirate svoja osećanja, držite se na odstojanju, čak ste skloni da ismejavate sopstvenu idilu da biste se uverili hoće li odoleti svim iskušenjima. I vaš partner mora da bude „testiran”. Vi ga procenjujete, tražite u njegovim rečima i najmanju glupost, pokušavate da otkrijete njegove ćudi i mane.

Ustručavanje da se potpuno predate osećanjima nije motivisano samo vašom stidljivošću i urođenom rezervisanošću. To je izraz i paničnog straha da ne počinite neku grešku vezujući se za čoveka koji nije stvoren za vas, a ujedno i nepoverenja u nešto nepoznato što vas očekuje: ljubav. Vi ste privrženi svojim navikama. Čini vam se da živite u udobnom gnezdu, koje ste sami stvorili, pa se onda bojažljivo pitate neće li vam čovek koji je ušao u vaš život razrušiti taj mirni kutak i odvesti vas tamo gde ćete morati da pređete prag pakla, a dotle ste živeli u svom spokojnom raju. Kad o svemu tome mislite, ne usuđujete se da učinite prvi korak i prihvatite ljubav koja vam se nudi. Želite da pobegnete.

Čovek koji vam se udvara mora biti veoma strpljiv da bi podneo sva odbijanja. Ako nije takav vi reskirate da ga ubrzo izgubite. I ne samo to, može vam se desiti da do kraja života ne nađete onog pravog s kojim biste želeli da delite hleb i postelju.

Mnoge žene rođene u znaku Device, posle uzastopnih odbijanja, udaju se za čoveka prema kome ne gaje pravu ljubav, za koga su se vezale po nalogu razuma. To će obično biti čovek koga poznajete duže vremena, možda neki stari prijatelj. Tada nećete imati utisak da ste zaplovili u nešto nepoznato.

Jednog dana kad pobedite strah i podozrenja, sigurno je da ćete muškarcu, koga ste odabrali, biti privrženi do krajnosti. Kao što i život shvatate ozbiljno, tako primate i ljubav. Nemate nameru da voljenog čoveka jed­nog dana zamenite drugim.

Poštujete običaje i konvencije i zato život s muškarcem ne možete zamisliti bez ozakonjenog braka. Za mnoge žene venčanje je puka formalnost, ali za vas ono predstavlja veoma značajan čin.

Vi ste verna žena. Ne samo zato što ne želite da prevarite čoveka za koga ste se vezali, već i zbog toga što se plašite da će vaša osećanja izaći na videlo. U svemu ste diskretni, obazrivi, sramežljivi.

Potrebno je da to shvati i vaš suprug. Mnogo veći značaj ima ono što je skriveno u vama nego ono što pokazujete.

Vaši su odnosi sa suprugom, što vas čini srećnom, mirni, odmereni, bez velikih drama, scena. Vi cenite intimu vašeg života i ne želite da se ona otkriva pred svedocima.

Ako neke žene i vole da u svoj brak unesu malo avanturizma ili boemskog načina života, to kod vas nije slučaj. Da biste bili srećni vama je potreban moralni i psihički mir, postojana ljubav bez kaprica, dom u kome vlada harmonija.

Kakva ste supruga?

Odlično igrate ulogu domaćice, vama nema šta da se prebaci. Dom u kome živite učinićete toplim i prijatnim, primićete na sebe sve odgovornosti koje vas očekuju i to će vas činiti srećnom. Vaš muž može imati u vas puno poverenja, čak i kad je reč o porodičnom budžetu. Novac ne volite da rasipate. Imate veliki smisao za ekonomiju i štednju. Neke žene pokazuju čak i znake cicijašluka. Ljubav prema redu i ekonomičnosti može se pretvoriti u pravu maniju. Zato se toga čuvajte. .

Bez svake sumnje, duboko ste privrženi deci. Ako tu ljubav ne pokazu­jete otvoreno, ona nije ništa umanjena.

Želite da deci pružite solidno vaspitanje i da in učinite sposobnom za uspeh u zivotu. Prema njima niste suviše strogi, već beskrajno pravični. Jedino vam se može prebaciti što u vaspitanje dece unosite suviše principa.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com