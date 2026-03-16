Mnogo bolji život čeka 3 znaka nakon sedmice 16. do 22. marta, samo sledite intuiciju!

Mnogo bolji život predstoji za Ribe, Blizance i Devicu nakon ove nedelje od 16. do 22. marta, Nema više čekanja da se stvari dese.

Život postaje mnogo bolji za 3 znaka nakon nedelje od 16. do 22. marta. Ovo je događajna nedelja, sa mladim Mesecom u Ribama, prolećnim solsticijem i početkom sezone Ovna.

Mlad Mesec u Ribama izlazi u sredu, 18. marta, šireći saosećanje i razumevanje na dubokom nivou. Ovo je vreme da se povežete sa svojim osećanjima i osećanjima ljudi oko vas. Ako se osećate motivisano da nešto uradite, sledite svoju intuiciju, jer je malo verovatno da će vas pogrešno odvesti.

U petak, 20. marta, Sunce ulazi u Ovna, a Merkur kreće direktno. Ovaj snažan dan takođe označava početak proleća. Tokom ovog perioda, imamo stav preuzimanja odgovornosti i osećamo se primoranim da započnemo nešto novo.

Pristupite direktno i možda ćete se iznenaditi koliko ste uspešni i ubedljivi drugima. Nema više čekanja da se stvari dese. Ovan nas čini fokusiranim i motivisanim da uspemo.

1. Ribe – nema više katastrofa

Mlad Mesec u vašem znaku je vaš rođendanski mesec, koji služi kao godišnje resetovanje. Uz to, vaša osetljivost je veoma visoka ove nedelje, Ribe. Komunikacija može biti problem i verovatno se osećate preopterećeno. Pazite na komunikaciju sa drugima jer je Merkur još uvek retrogradan na početku nedelje, što često podstiče nesporazume.

Rizikujete emocionalno preopterećenje, zato budite oprezni da ne dozvolite da negativne emocije drugih postanu vaše. Nemojte se samožrtvovati da biste usrećili druge. Morate postaviti neke granice, posebno ako je neko težak za saradnju. Iako je sjajno usrećiti druge, nemojte to činiti na svoju štetu.

Krajem nedelje, u nedelju, 22. marta, Sunce formira konjunkciju sa Neptunom. I ovo dovodi do konfuzije i katastrofa. Ne dozvolite svom umu da igra ove igre. I ovo će proći, ali do tada je potrebna briga o sebi.

2. Devica – izbegavajte stresne razgovore

Ove nedelje se suočavate sa izazovima u komunikaciji i odnosima, Device. Ovo se može dogoditi u ličnoj vezi ili sa nekim drugim sa kim često komunicirate, možda na poslu. Ako osećate da u vašoj vezi ima previše guranja i povlačenja, izbegavajte stresne razgovore i sačuvajte ove teške razgovore za bolji dan ako je moguće.

Mesec formira konjunkciju sa Marsom u utorak, 17. marta. Tokom ovog tranzita, bes i nedostatak poverenja mogu biti problemi. Izbegavajte reagovanje na provokacije drugih i emocionalno izgorevanje ili ljutnju.

Merkur ne okreće direktno do petka, 20. marta, a do tada je nedostatak razumevanja i dalje problem. Razmislite da li je to slučaj ili neko namerno pokušava da vas isprovocira. U svakom slučaju, ne reagujte i govorite mirno. Odgovorite na sva pitanja i isključite se. Oslonite se na druge za podršku i dajte prioritet brizi o sebi. Znajte da posle ove nedelje život postaje mnogo bolji.

3. Blizanci – dobro se odmorite i izbegavajte impulsivne odluke

Ova nedelja uključuje stres na vašem radnom mestu ili sa kolegama, Blizanci. U nedelju, 15. marta, Merkur formira konjunkciju sa Marsom, i ova energija se prenosi u nedelju koja je pred vama. Može se manifestovati kao verbalni bes i iritacija, posebno sa Mesečevom konjunkcijom sa Marsom u utorak, 17. marta.

Ne dozvolite da vas intenzivna energija vatrenog znaka ove nedelje navede da donosite impulsivne odluke. Izbegavajte ishitrene odgovore koji nisu jasno osmišljeni. Ova energija dovodi do umora, zato se pobrinite da se dovoljno odmorite.

Fokusirajte se na to da budete tačni, umesto da pobeđujete u raspravama samo radi pobede. Možda ćete izgubiti bitku, ali ćete dobiti rat, kako kažu. Prioritizujte svoje zadatke za nedelju i razmislite o pravljenju liste prioriteta. Ako možete da uključite ove manje promene, možete se dobro snaći ove nedelje i videti da će život uskoro postati mnogo bolji.

(Krstarica/YourTango)

