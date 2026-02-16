Mnogo razloga za radost imaju ova 3 znaka, otvara im se savršena prilika za srećnu budućnost

Vodoliji, Biku i Škorpiji otvara se danas savršena prilika za bolji život i srećniju budućnost. Imaće mnogo razloga za radost od 16. februara.

Posle 16. februara 2026. godine, tri horoskopska znaka imaju mnogo razloga za radost. Nova era stabilnosti se oblikuje na današnji dan, a sve se svodi na postizanje dugoročnog mira. Stvara im se savršena prilika za bolju i srećniju budućnost.

Tokom opadajućeg polumeseca u Vodoliji, iskorišćavamo ono što nas pokreće. Uočavamo sopstvene ritmove i vidimo gde smo emocionalno spremni. Umorni smo od toga da nas bacaju beskorisne emocije.

Ovaj dan nas tera da malo unutrašnje sređivanje kuće. Oslobađamo se onoga što nas je držalo kao taoce u prošlosti. Želimo da živimo u sadašnjosti, slobodno i sa sigurnim osećajem da ovo može trajati. Počevši od sada, otvaramo put za budućnost. Ima toliko toga čemu se radujete

1. Bik – nudi vam se pomoć

Za vas, jedna od očiglednijih stvari koja se dešava tokom ovog dana je primetno olakšanje. To može doći u obliku prijatelja koji donosi dobre vesti ili čak člana porodice koji vam nudi pomoć.

Nedostatak prevelikog pritiska vam omogućava da razmišljate. Tokom opadajućeg polumeseca u Vodoliji, otkrivate da kada vam je um bistar, sveukupno ste bolji u svakom mogućem pogledu.

Ponekad je to sve što vam je potrebno. Danas vam se nudi pomoć, i to vas čini mnogo boljim. Mnogo ste manje pod stresom zbog stvari poput stabilnosti i sigurnosti jer znate da imate mnogo čemu da se radujete.

2. Škorpija – rešavate stari problem

Na ovaj prelepi dan dobijate završetak, i to nije moglo doći u bolje vreme. U stvari, ceo ovaj dan vam dokazuje da je vreme sve. Stvari sada slažu na svoje mesto i sve je dobro.

Tokom opadajućeg polumeseca u Vodoliji, stari problem se rešava pred vašim očima. Nema mesta sumnji, a rešavanje ovog problema vam omogućava da lakše dišete.

16. februara jasno vidite put ka stabilnosti. Više se ne osećate ugroženo prošlim brigama, i to je ogroman podvig. Trenutno se osećate sigurno i bezbedno. Spremni ste da gradite na tom pozitivnom osećaju, znajući da imate mnogo čemu da se radujete.

3. Vodolija – savršena druga šansa

Ovaj dan donosi ono što se oseća kao lično resetovanje. Ne dobija se tako uvek savršena prilika i druga šansa, ali kada je dobijemo, zaista se osećamo kao da nam je tona cigli skinuta sa grudi.

Opadajući polumesec je u vašem znaku i možete mnogo lakše da dišete. Ne samo to, već možete i jasnije da vidite. Vaša obnovljena vizija otkriva pozitivnu istinu: život vam zapravo postaje bolji i možete verovati u to.

Ovaj lunarni tranzit donosi dubok osećaj stabilnosti, Vodolije. Više niste preplavljeni stresom niti se pitate kada će se tlo srušiti pod vašim nogama. U stvari, sve se čini čvrstim i stabilnim. Sada znate da imate mnogo čemu da se radujete.

(Krstarica/YourTango)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com