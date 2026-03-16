Mnogo razloga za radost od ponedeljka imaju ovi znakovi, ređaju se prilike koje mogu da odrede i budućnost

Lav, Devica i Blizanci imaju mnogo razloga za radost od ponedeljka. Prilika, za prilikom daje im moć da oblikuju svoju budućnost.

Posle 16. marta 2026. godine, tri horoskopska znaka imaju mnogo razloga za radost od ponedeljka. Lilit direktno nas oslobađa od zaglavljivanja u obrascima koji nam više ne služe.

Tokom ovog tranzita, kada se oslobodimo naših starih, zaglavljenih načina života, zapravo otvaramo vrata novim obećanjima.

U ponedeljak, prilike su svuda oko nas. Za ove astrološke znake, to je potvrda da imamo moć i da možemo sami oblikovati svoju budućnost.

1. Lav – vraćate se u centar pažnje

Jedan od načina na koji možete privući pozitivne prilike jeste da ponovo zauzmete svoje pravo mesto ispred svih, Lave. Bili ste skriveni neko vreme, nevidljivi, i to vas je nekako depresiralo. Pa, više ne. Vraćate se u centar pažnje.

Energija Lilit definitivno budi tragača za pažnjom u vama. Srećom, ono što donesete na zabavu je uvek zanimljivo i vredno naše pažnje.

Kako primate ovu pažnju u ponedeljak, vidite da vam neko pruža veoma obećavajuću novu priliku. Ovo nije samo radoznalo za vas, već je i potvrda vaše sposobnosti umrežavanja i profesionalnog rasta. Sada vidite da imate mnogo razloga za radost u danima koji dolaze.

2. Devica – imate odlične instinkte, iskoristite ih

Možete očekivati da ćete doživeti lični proboj ovog dana, Device. Tokom Lilit direktnog kontakta, dozvoljavate sebi slobodu da to jednostavno uradite. Ali šta to uopšte znači?

Pa, za početak, ponekad sebi sebi smetate. To je dovelo do toga da propustite neke od boljih prilika koje vam se zapravo pružaju. Tokom ovog tranzita Lilit u ponedeljak, zvanično kažete, nema više. Zatim, sebi dozvoljavate deo kolača, takoreći.

Imate odlične instinkte, Device, i sada je vreme da ih dobro iskoristite. Verujte svojoj intuiciji i sklonite se s puta. Ako to učinite, prilike počinju da teku. Imate mnogo razloga za radost od ponedeljka.

3. Blizanci – budite hrabri da kažete šta mislite

Poznati ste po tome da se uzdržavate dok razgovarate sa ljudima, i ne mislimo samo na strance. Ovo važi za prijatelje kojima želite da kažete nešto važno, ali se uzdržite od toga iz straha da ih ne uvredite.

Pa, tokom Lilit direktnog kontakta, želite da izrazite svoju istinu. Upravo to ćete uraditi u ponedeljak, a zabavno je što to uopšte nije uvredljivo. U stvari, to je način da se probije led za nešto pozitivno. Ispostavilo se da nije bilo razloga za brigu.

To se dešava kada ste dovoljno hrabri da kažete šta osećate. Dobijate nagradu da vidite da se drugi slažu sa vama. To vodi do prilike, i to je ona vrsta koju želite da iskoristite. Odlično urađeno. Imate mnogo razloga za radost od ponedeljka.

(Krstarica/YourTango)

