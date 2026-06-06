Ova tri znaka ulaze u 7 najtežih godina svog života, trebaće im mnogo snage

Pred ovim znacima je sedam teških godina - trebaće im mnogo snage kakvu do sad nisu morali da traže u sebi.

Lav, Škorpija i Ribe ulaze u period od sedam godina koji će im tražiti mnogo snage, više nego ijedan ranije. Pred njima su odluke koje se ne odlažu, neizvesnost koja se ne preskače i trenuci u kojima izlaz deluje zazidano.

Ovo nije faza koja prolazi sama od sebe. Ovo je period koji menja čoveka iz korena.

Lav: Kruna postaje teža nego što priznaje

Lav je navikao da blista. Da bude taj koji ulazi u sobu i pali svetlo. Ali planete su se namestile tako da se reflektori gase, a ono što ostane mora da bude pravo. U narednim danima stižu finansijski pritisci koje nije računao, hladne promene u krugu porodice i situacije u kojima mora da odluči, a niko mu neće šapnuti odgovor.

Biće jutara kad ustajanje liči na podvig. Lavu hrabrosti nikad nije manjkalo, ali ovo je drugačija vrsta borbe. Tiha, dugačka, bez publike. Iz nje izlazi jači, ali polako, mesec za mesecom.

Škorpija se bori sa sobom, a to je najteže

Sasvim druga priča. Škorpija je oduvek bila taj rezervoar snage za druge, ona koja ćuti i nosi. Kada njen sopstveni svet počne da škripi, nema kome da se javi, jer je svima već navikla da bude rame.

Period koji dolazi donosi Škorpiji unutrašnje borbe teže od spoljnih. Sumnja u sebe, strah da je negde skrenula pogrešno, pitanja koja je drže budnom u dva ujutru. Trebaće joj mnogo snage da ne klekne pod teretom sopstvenih misli i da nastavi da veruje u svoj sud i kad joj se sve čini magla.

Ribe plaćaju ceh za sve što su godinama nosile

Ribe su godinama davale, slušale, trpele i ćutale. Sada stiže račun. Iscrpljenost koja se više ne može sakriti pod osmehom, odnosi koji su trpeli zbog tuđih problema i telo koje šalje jasne signale da je dosta.

Najteža lekcija u ovih sedam godina biće da Ribe priznaju sebi da ne mogu same i da zatraže pomoć pre nego što bude kasno. Ko je celog života bio luka drugima, teško prihvata da i njemu treba neko. Ali baš tu počinje pravi rast.

Kroz svaku tešku godinu raste i nešto novo

Sedam godina zvuči kao kazna kad se izgovori naglas. Ali za Lava, Škorpiju i Ribe, svaka od tih godina donosi po jednu lekciju koja se ne zaboravlja. Negde u trećoj godini shvataju da su izdržali ono što su mislili da neće. Negde u petoj počinju da prepoznaju sebe u ogledalu kao nekog jačeg.

Greška broj jedan u ovakvim periodima je nada da će proći brzo. Neće. Ali na kraju puta ova tri znaka stoje kao verzije sebe za koje ranije nisu znali da postoje.

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