Moćan dar od univerzuma stiže danas za ove znakove, rešiće dugogodišnje probleme!

Blizanci, Rak, Strelac i Ribe dobijaju danas moćan dar od univerzuma, i to nije bilo šta. Rešavaju probleme koji ih godinama muče.

Četiri horoskopska znaka dobijaju moćan dar od univerzuma 31. januara. Ipak, trenutno zadovoljstvo nije ono što se dešava tog dana, danas rešavaju probleme koji su ih dugo mučili.

Astrološka energija subote nas tera da duboko razmišljamo i rešavamo dugogodišnje probleme, i ovi astrološki znaci shvataju da je potrebno vreme da dođe do mnogo toga što želimo. Dar univerzuma je u njegovoj sposobnosti da u nama otkrije strpljenje. Osećaj je stvaran i prilično je zadovoljavajući u subotu.

1. Blizanci – mogućnosti za promenu

Vaš dar od univerzuma stiže kao olakšanje. Astrološka energija subote vam pomaže da dođete do dna problema sa kojim se već dugo bavite. Univerzum vam brzo predstavlja mogućnost za promenu.

31. januara, odluka će konačno doneti odluku. Ovo vam donosi mentalnu lakoću i obnovljeno samopouzdanje. Mislili ste da znate šta da radite, a univerzum dokazuje da jeste. Ovo vam donosi snažan osećaj potvrde.

Shvatate da ste se sa nečim teškim nosili sa više mudrosti nego što ste sebi priznavali. Bili ste u pravu što ste stvari shvatili ozbiljno kada je bilo važno, a sada ste u pravu da nastavite onako kako smatrate da je prikladno.

2. Rak – astrološka energija vas podržava

Subotnja astrološka energija radi sa vama. Ovog poslednjeg dana u mesecu, dobijate snažan dar oslobađanja od anksioznosti i sumnje u sebe. Da, toliko je ogroman! Ova promena srca dolazi kroz razgovor koji vodite sa nekim ko zaista razjašnjava stvari. U mogućnosti ste da krenete dalje zbog onoga što je rečeno.

Osećate se sigurnije u svojoj ulozi u ovoj vezi. Dinamika se toliko promenila da više ne osećate potrebu da održavate svu tu brigu i napetost u životu. Nešto ovde funkcioniše, i zbog toga ste zahvalni.

3. Strelac – praktičan, prilika za posao!

Subotnja astrološka energija donosi praktičan poklon od univerzuma. 31. januara, konačno se pojavljuje prilika povezana sa poslom, i to je sve što ste želeli. Da, trebalo je vremena, ali sada je ovde. Osećate se i zahvalno i opravdano. Ovo je ono što ste zamišljali tako davno, i sada, ta-da! Stvarno je i ovde je.

Ovaj poklon od univerzuma odražava vašu spremnost da istrajete, čak i kada se napredak čini sporim. Niste odustali od svog cilja, a sada vam se vratio sa obećanjem još. Pozitivna energija obiluje!

4. Ribe – unutrašnji ali moćan poklon

Vaš poklon od univerzuma 31. januara je unutrašnji, ali moćan, Ribe. Subotnja astrološka energija vam pomaže da povratite samopouzdanje koje je izgubljeno zbog pogrešno upućene lojalnosti. To je veliko za nas ljude. Verujemo, vidimo da je to poverenje uništeno, a onda se zaglavimo.

U subotu sebe vidite jasnije i sa većim saosećanjem. Sada ste spremni da se izvučete iz tog zaglavljenog stanja uma. Znate ko ste i spremni ste da postavite granice. Sve što sada treba da uradiš je da veruješ u sebe, a to izgleda da ćeš dobiti u subotu. Prebrodićeš sve i zahvaljujući tome ćeš se naći na zaista dobrom mestu.

(Krstarica/YourTango)

