Moćan pun Mesec u Škorpiji 1. maja utiče na svaki znak, mnogi će poželeti pobedu

Neverovatno moćan pun Mesec u Škorpiji utiče na svaki horoskopski znak drugačije u nedelji od 27. aprila do 3. maja 2026. Moćan pun Mesec izlazi u Škorpiji u petak, budeći našu želju da budemo pobednici i pokažemo drugima šta smo sposobni.
Sa Uranom u Blizancima, Mesec u Devici na početku nedelje deluje dobrodošlo i razigrano. Dobro je vreme za slanje poruka prijateljima i vođenje i ležernih i dubokih razgovora. Mesec u Vagi u utorak, 28. aprila, dodaje romantičnu energiju, a Venera u Blizancima nas tera da se izrazimo na flertujućiji način.
Ovan – emocionalni intenzitet
Proučavanje sebe je dominantna tema ovog punog Meseca u Škorpiji, koji donosi emocionalni intenzitet. Ovo je period kada treba da postanete emocionalno inteligentniji. Isplačite se i budite svesni svog nivoa stresa. Kanališite ovu energiju kroz meditaciju ili vođenje dnevnika. Razmislite o poveravanju nekome kome verujete.
Sezona Bika vam pokazuje da bežanje od svojih emocija ne funkcioniše. Morate ih razumeti da biste evoluirali. Možda ćete biti testirani sa Saturnom u vašem znaku, što vas tera da se transformišete.
Bik – materijalne stvari u prvom planu
Sa Uranom sada u Blizancima, pripremite se da vidite kako se dinamika vaše veze resetuje. Kako se poglavlje Urana u Biku završava, bolje razumete šta želite u svojim prijateljstvima ili poslovnim vezama u budućnosti.
Istovremeno, to uvodi novu eru u kojoj su materijalne stvari i ono što cenite u prvom planu. Moćan pun Mesec u Škorpiji odjekuje ovom pričom. Da li cenite sebe? Ako ne, lunacija to iznosi na videlo.
Blizanci – budite svesni svoje energije
Tokom ovog punog Meseca, od vas se traži da se pokažete i budete svesniji svog nivoa energije, posebno sa Uranom sada u vašem znaku. Ovo je divno i inspirativno vreme za umetnike i pisce. Napravite prostor za svoju kreativnu energiju i uspostavite novu disciplinovanu rutinu koja vam pomaže da date prioritet svojim hobijima i tekućim projektima.
Sticanje discipline je neophodno da biste se osećali prijatnije u samoizražavanju
Rak – upoznajete nove ljude
Otkrivanje vaše moći i zalazak u sebe povezani su sa ovim dinamičnim punim mesecom. Upoznajete nove ljude i kroz te veze počinjete mnogo bolje da razumete sebe. Sezona Bika vam pokazuje da prošlost treba ostaviti u prošlosti. Vreme je da prigrlite budućnost.
Lav – obratite se prijateljima
Očekujte da ćete videti mnogo promena u svojim krugovima prijatelja tokom ovog vremena. Dom je utemeljujuća sila tokom ovog punog Meseca, a vi ste fokusirani na kuvanje ili na to da imate ljude koje volite u svom domu. Povežite se sa porodicom i obratite se prijateljima. Sezona Bika vas inspiriše da učinite svoj dom prijatnijim. Razmislite o preuređenju ili organizovanju svoje sobe.
Devica – morate da budete timski igrač
Da li vam je udobno da radite sa drugima kao tim? Ovo pitanje se postavlja tokom ovog punog Meseca. Sezona Bika vam omogućava da se osećate udobnije na liderskim pozicijama, pokazujući svoje talente.
Takođe morate naučiti kako da pravite kompromise sa ljudima i da ih slušate. Ovo je vreme da budete empatičniji i manje kritični prema tuđim greškama. Dobro sarađivati sa drugima znači biti timski igrač. Mogli biste se iznenaditi šta biste mogli da postignete kada vas kolege ili školski drugovi vide kao prijatelja.
Vaga – finansijski pritisak, ali i rešenje problema
Ako ste ignorisali svoje finansije, očekuje vas grubo buđenje jer pun Mesec baca svetlo na ono što treba prilagoditi u budućnosti. Međutim, oni koji su se trudili osećaju kako pritisak popušta, sa Jupiterom u Raku, koji donosi nadu i jasnoću.
Još jedna tema ove lunacije je vaša nezavisnost. Učite da budete prisutniji u svojim potrebama. Zaštita vaše energije je važna ove nedelje, sa Marsom u Ovnu koji vam pokazuje ko je tu za vas, a ko nije vredan vašeg vremena.
Škorpija – ponovo verujete u sebe
Pun Mesec u vašem znaku vas podstiče da se povučete i ponovo počnete da verujete sebi. Novi početak vas očekuje sa Uranom sada u Blizancima, koji više ne donosi uznemirenja ili iznenađenja u vašim partnerstvima. Ove nedelje ste primorani da se pomirite sa ljudima koji su vam mnogo značili. Tranzit vam takođe pokazuje gde treba da nadogradite svoje rutine kako biste preuzeli veću kontrolu nad svojim svakodnevnim aktivnostima.
Strelac – nove ideje
Ne bojte se da iskoristite svoju kreativnu energiju. Pun Mesec u Škorpiji vas podstiče da kopate duboko i otkrivate snove i ideje koje ste ranije napustili. Ovo je takođe vreme za usavršavanje vaših veština, posebno sa Uranom u Blizancima, koji vam pomaže da razmišljate i poboljšate komunikaciju.
Povezivanje sa vašim muzama je moguće jer se osećate motivisano da se družite i upoznajete nove ljude koji vas podstiču da istražite svoju kreativnu stranu. Zabavite se sa ovim tranzitom. Uživajte u ovoj nedelji i nemojte previše kritikovati sebe.
Jarac – postavljate temelje za budući uspeh
Moćan pun Mesec u Škorpiji vam omogućava da postavite temelje za ono što želite da postignete u narednih nekoliko godina. Postoji veliki pritisak sa ovim planetama u Ovnu, ali sve dok imate zamah, možete izaći kao pobednici. Spremni ste da prevaziđete prepreke i sva iznenađenja koja vam se nađu na putu jer se ne plašite izazova. Mesec vam pokazuje kako da ojačate svoj plan i budete precizniji.
Vodolija – romantika
Postoji divna i romantična energija sa ovim punim Mesecom, koja vam omogućava da usmerite pogled na ljubav. Uran u Blizancima dodaje pozitivnu energiju vašem romantičnom sektoru, čak i sa iznenađenjima koja donosi. Iako može postojati izvesna nestabilnost u ljubavi, disciplinovaniji ste i fokusiraniji na pronalaženje partnera koji je usklađen sa vama.
U međuvremenu, pun Mesec omogućava da razmislite o svojim prošlim iskustvima i razmotrite kako su te greške oblikovale ko ste sada. U svakom slučaju, optimističniji ste u pogledu onoga što vas čeka u carstvu ljubavi.
Ribe – ne gubite vreme na beznačajne stvari
Moćan pun Mesec u Škorpiji donosi zatvaranje poglavlja, dok stičete mudrost i razumevanje. Ove nedelje imate želju da istražite i saznate više o svetu oko sebe. Mesec u Škorpiji donosi ekspanzivnu energiju koja ističe lepotu koja nas okružuje.
Za one u akademskom ili profesionalnom sektoru, fokusirajte se na povećanje svojih veština. Međutim, sa Uranom u Blizancima, morate dati prioritet onome što je bitno. Nemojte se previše zanositi mogućnostima. Posvetite svoju energiju zadacima koji su važni i ne gubite vreme na beznačajne stvari.
