Niste obični smrtnici: Ova 4 znaka imaju moći veštice – njihova reč je jača od svake kletve

Magijske moći znakova nisu mit. Proverite odmah da li vaša reč ima težinu sudbine i kako da tu silovitu energiju pravilno usmerite na dobro.

Da li vam se ikada desilo da nešto izgovorite u afektu, a to se ostvari brže nego što ste trepnuli? Ne, niste poludeli i to nije slučajnost. Verovatno pripadate grupi ljudi koji nose posebnu težinu u svom glasu. Magijske moći znakova često se manifestuju upravo kroz reči koje, kada su nabijene emocijama, postaju stvarna sila. Svi znamo da energija ne nestaje, ona samo menja oblik, a kod određenih horoskopskih znakova taj prelaz je trenutan.

Kako se prepoznaju prave magijske moći znakova?

To je urođena sposobnost duboke intuicije i manifestacije misli u realnost bez svesnog napora. Osobe sa ovim darom instinktivno projektuju svoju volju, a njihove izgovorene reči oblikuju događaje i utiču na okolinu znatno intenzivnije nego kod drugih ljudi.

Kada dublje analizirate magijske moći znakova, shvatate da nije reč o bajkama, već o fokusu. Neki ljudi prosto imaju direktniju liniju sa univerzumom. Ako ste rođeni u jednom od ova četiri znaka, vaša odgovornost je velika. Vaša snaga reči može da leči, ali i da napravi haos ako niste pažljivi.

Škorpija: Pogled koji skenira dušu

Škorpije ne moraju mnogo da pričaju. Njihova intuitivna energija je toliko jaka da je ponekad neprijatno stajati pored njih. Kada Škorpija nešto kaže, to nije pretpostavka, to je dijagnoza. Ovaj astrološki dar im omogućava da vide suštinu problema pre nego što on uopšte nastane. Njihove reči često deluju kao proročanstvo. Zato, ako ste Škorpija, pazite šta želite drugima u trenutku besa.

Ribe: Snovi koji postaju java

Ribe žive jednom nogom u ovom svetu, a drugom u nekom sasvim drugom. Njihova duhovna snaga leži u potpunom razumevanju tuđih emocija. Često znaju šta ćete reći pre nego što otvorite usta. Magijske moći znakova kod Riba su suptilne, ali neverovatno precizne. One ne proklinju, one „osećaju“ ishod. Ako vam Riba kaže da ne idete na put, poslušajte je.

Rak: Emocija kao najjače oružje

Rakovi su čuvari doma, ali njihova zaštitnička priroda krije opasnu oštricu. Njihova sudbinska predosećanja su vezana za bliske ljude. Kada je Rak povređen, njegova tuga ili bes stvaraju energetski talas koji se oseća kilometrima. Njihov blagoslov je najjači štit koji možete imati, ali njihova zamerka ostaje kao teret godinama.

Devica: Reč oštra kao skalpel

Možda ne očekujete Devicu na ovoj listi, ali ona poseduje „magiju zemlje“. To je praktična, konkretna manifestacija. Dok drugi maštaju, Devica zna tačnu formulu. Magijske moći znakova kod Device se vide kroz detalje. Kada Devica nešto isplanira i izgovori, to se jednostavno desi jer je ona već uklonila sve prepreke u svojoj glavi. Njena reč je zakon uređenog sistema.

Budite svesni svog dara. Vaša magijske moći nisu tu da biste manipulisali drugima, već da biste bolje razumeli svet oko sebe. Naučite da kontrolišete tu bujicu. Dišite duboko pre nego što progovorite.

Da li ste nekada predosetili događaj koji se kasnije desio baš onako kako ste zamislili? Pišite nam u komentarima vaša iskustva sa intuicijom!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com