Moćna era počinje za ova 3 znaka, nešto krupno i srećno počinje da se dešava i da im menja živote!

Nova moćna era koju započinju je deo većeg plana. U ponedeljak, nešto srećno i dugo blokirano konačno počinje da teče za Raka, Bika i Ovna.

Moćna era počinje za Ovna, Bika i Raka. Mesec pravi trigon sa Saturnom u ponedeljak i doživeće neospornu promenu sreće. 10. novembra 2025. godine Trigon Meseca sa Saturnom je moćna kombinacija strukture i instinkta. Donosi ravnotežu između odgovornosti i snažne želje za nezavisnošću. Ova energija nam pomaže da unutrašnju snagu pretvorimo u uspeh u stvarnom svetu.

Ono što se nekada činilo buntovnim sada postaje naša prednost, i mi to znamo. Za one od nas koji su ostali verni sebi, čak i kada svet nije razumeo, ovo je naš dan da se uzdignemo. Posebno za tri horoskopska znaka, ovaj dan donosi neospornu promenu sreće.

Ova divlja i neukroćena energija nagrađuje otpornost i hrabrost. Nova era koju započinjemo je deo većeg plana. U ponedeljak, nešto dugo blokirano konačno počinje da teče.

1. Ovan – srećna prilika u karijeri

Trigon Meseca i Saturna donosi vam moćnu energiju zasnovanu na samopouzdanju. Rizici koje ste preuzeli se isplaćuju, posebno oni koji su proizašli iz poverenja u vaše instinkte. Upravo ćete videti kako hrabrost pomešana sa disciplinom donosi solidne nagrade.

10. novembra, srećna prilika će se pojaviti u vašoj karijeri i niste spremni da je pustite da prođe. Ono što je nekada izgledalo kao borba odjednom uspešno ide u vašu korist. Ovaj tranzit vam daje snagu da se uspravite i zauzmete ono što je vaše.

Radili ste na ostvarivanju svojih ciljeva sa svrhom i strategijom, i sada se to isplaćuje, vaša moćna era počinje. Niste napravili kompromis u vezi sa tim ko ste, i ta istina je upravo ono što otvara vrata vašem sledećem uspešnom poglavlju.

2. Bik – finansijski i kreativni poduhvati kao da vas zovu

Trigon Meseca i Saturna vam pomaže da spojite svoju tihu odlučnost i veoma intenzivno samopouzdanje. Možda ćete primetiti nove mogućnosti za rast koje se pojavljuju. Finansijski i kreativni poduhvati kao da vas pozivaju. To je uzbudljivo i energično.

10. novembra, nešto će doći na svoje mesto gotovo bez napora. Iako ćete se možda kikotati zbog njegovog iznenadnog dolaska, i dalje ćete se osećati kao nešto što možete da podnesete. Vaša upornost ima vrednost. Ništa ne forsirate. U stvari, samo idite svojim tokom. Sreća vas čeka.

Univerzum priznaje vašu snagu i strpljenje i da vas energija Saturna zaista podržava. Ovo je vaše zeleno svetlo da nastavite da gradite život koji odražava vaše najistinitije ja. Ovo je vaš srećan dan i početak srećne ere.

3. Rak – sami ste sebi šef i osećate se srećno

Trigon Meseca i Saturnovog tranzita otvara vašu moć, i daje vam do znanja da ste sami sebi šef. Radili ste na granicama i samopoštovanju, a ovaj tranzit pokazuje nagrade tog rasta.

Nešto se menja u vašu korist i 10. novembra videćete da vam čvrsto stajanje u svojoj istini donosi mnogo sreće. Ono što vas je nekada iscrpljivalo sada vas jača. Privlačite bolje okolnosti jednostavno odbijajući da se smanjite. Sada to dobijate!

Ovo je vaš podsetnik da je sreća često nusproizvod hrabrosti i izdržljivosti. Zaslužili ste sve dobre stvari koje sada stižu, a kosmička moć konačno usklađuje vašu snagu sa prilikom, osećate se srećno.

(Krstarica/YourTango)

