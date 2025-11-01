Moćna era počinje za ova 3 znaka, sve se menja, sreća postaje stvarna!

Moćna era počinje za Blizance, Škorpije i Strelce. Ova 3 horoskopska znaka ulaze u moćnu novu eru počev od 1. novembra 2025. Tokom Plutonovog direktnog pokretu u subotu, nudi im se šansa za trajno osnaživanje.

Kada Pluton stacionira direktno, univerzum proverava šta smo naučili. Možda deluje kao test, ali je više u liniji provere da li smo obraćali pažnju.

Ovo je trenutak kada transformacija postaje stvarna. Nema više teorije, nema više čekanja. Lekcije iz proteklih meseci sada pozivaju na akciju i dokaz snage. Da li smo spremni? Apsolutno!

Za tri horoskopska znaka, ovaj dan nosi težinu spoznaje i obećanje nove i moćne ere. Nudi nam se šansa za trajno osnaživanje, a ko smo mi da to propustimo?

1. Blizanci – nema vremena za oklevanje

Pluton Direkt stavlja vašu prilagodljivost na test. 1. novembra suočićete se sa situacijom koja zahteva odlučnost. Moraćete da donesete odluku SADA. Nema vremena za oklevanje.

Univerzum želi da vidi da li verujete sopstvenom sudu. Istina koju više ne možete da izbegnete i zaista se oseća kao da je sada ili nikad. Morate da odlučite, Blizanci, i konačno prestanete da se preispitujete.

Da li ste spremni da napravite promenu ka jednostavnosti i jasnoći? Kada se odlučite, sve što je bilo neizvesno počeće da se lepo slaže na svoje mesto.

2. Škorpija – naučili ste igru

Pluton direktno pogađa vas, jer je vaša vladajuća planeta. 1. novembra, univerzum testira koliko ste se zaista transformisali, a istovremeno vam daje do znanja koliko ste daleko stigli.

Stara iskušenja ili borbe za moć mogu se ponovo pojaviti, mami vas da se vratite zastarelim reakcijama. Međutim, ovog puta ćete se ponašati hladno. Sada znate kako da igrate igru.

Ovo je vaš trenutak da sebi dokažete da ste evoluirali. Ostanite centrirani i svesni. Više vam nije potrebna kontrola da biste se osećali bezbedno. Prava moć sada leži u uzdržanosti i samosavladavanju. Postali ste mudrija osoba, i to vam prija.

3. Strelac – lični rast zahteva viziju i odgovornost

Pluton direktno izaziva vaše ideale. 1. novembra, vaš optimizam može biti testiran situacijom koja zahteva zrelost i ispunjavanje ciljeva. Da li vaša uverenja izdržavaju pritisak? Videćemo.

Od vas se traži da uravnotežite nadu sa realizmom, što je veliki zahtev kada ste u pitanju. Lični rast zahteva i viziju i odgovornost, i ovo je vaša šansa da sebi dokažete da možete da se nosite sa oba.

Nagrada za polaganje ovog testa je pravi osećaj svrhe i ulazak u moćnu novu eru. Otići ćete znajući da vaša snaga ne zavisi od okolnosti, već od vaše sopstvene posvećenosti, a to je nešto čega imate u izobilju.

(Krstarica/YourTango)

