Moćna nova sezona puna zdravlja i sreće počinje za 3 znaka, 19. marta direktni Pluton uvodi ih u vreme izobilja i blagostanja

Direktni Pluton uvodi Bika, Vodoliju i Škorpiju u vreme izobilja i blagostanja. Moćna nova sezona kreće 19. marta blagoslovom Univerzuma.
Počev od 19. marta 2026. godine, moćna nova sezona puna zdravlja i sreće počinje za tri horoskopska znaka tokom direktnog Plutona. U četvrtak smo na pravom mestu u pravo vreme za neka velika poboljšanja.
Univerzum nam veoma dobro odgovara kada zahtevamo sopstvenu moć. Današnja energija uvodi određene astrološke znake u vreme izobilja i planiramo da iskoristimo ovaj trenutak.
1. Škorpija – imate blagoslov od Univerzuma
Postoje trenuci u vašem životu kada se zaista osećate kao da ste superheroj, Škorpije. Iako ne radite ništa toliko neprirodno, ne možete a da se ne osećate moćno. Osećate se kao da, ako se potrudite, zaista možete postići veličinu u deliću sekunde. 19. mart je jedan od tih moćnih dana za vas, kojim započinje vaša moćna nova era.
Osećate se blagosloveno od strane Univerzuma i favorizovano zbog vaše sposobnosti da ostanete uz pozitivno i oslobodite se negativnog. To je vaša supermoć tokom ovog tranzita i volite je. Volite da budete onaj koji nije uvučen u negativnost koja izgleda sveprožimajuća. Cenite svoj život i stoga se usmeravate ka moćnoj novoj eri, punoj zdravlja i sreće.
2. Vodolija – supermoć je vaša autentičnost
Nema ništa bolje od toga da budete sami, Vodolije, posebno kada ste sa ljudima pred kojima ste mislili da morate da se ponašate na određeni način. Ovaj dan vam daje oslobađajući osećaj koji vam omogućava da budete vi, bez obzira ko tome svedoči.
Vi ste tako jedinstven lik kakav jeste, pa zašto ne posedujete sve? To je vaš blagoslov. Tako vam univerzum pruža favorizovanje. U četvrtak prihvatate svoju jedinstvenost. Činjenica da možete ostati jaki i originalan svedoči o vašoj moći.
Moćna nova sezona počinje za vas 19. marta, jednostavno tako što ćete biti najbolji što možete da budete. Iako možete rasti, odbijate da se promeniš u nekoga ko niste. Autentičnost je supermoć i dobro je koristite.
3. Bik – na kraju sve ispadne kako treba
Dosta ste videli u svom vremenu na Zemlji da znate da nekako, na neki način, sve uvek ispadne u redu. Dakle, ne brinete toliko kao nekada. Sada verujete da vam univerzum dovoljno pruža favorizovanje da vam podari sjajan život.
To je puno poverenja koje imate, ali to vam funkcioniše. To je način na koji se stabilizujete. Jednostavno znate da sve uvek na kraju ispadne kako treba, i zato živite u trenutku. Osećaš se srećno i blagosloveno jer odbijate da to vidite na bilo koji drugi način.
(Krstarica/YourTango)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com