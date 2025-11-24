Moćne horoskope imaće ovi znakovi, neverovatno srećan ponedeljak će im biti možda najbolji dan ikada

Moćne horoskope 24. novembra 2025. imaće Vaga, Bik, Škorpija, Blizanci i Device. Ponedeljak će im možda biti najbolji dan ikada. Konjunkcija Merkura i Venere jača u ponedeljak, veoma moćna energija za ove astrološke znake.

U ponedeljak, dugi i slatki razgovori sa promišljenim pauzama čine da se osećate blisko sa drugima, čak i ako je to samo preko telefona. To je onakav dan kada ne samo da pronađete tačno ono što želite, već je to i na sniženju. Osećate se lepo čak i u trenerci i neurednoj punđi.

Za ove astrološke znake, život teče bez napora u ponedeljak, i to nije samo spoljašnja vibracija. Pozitivno razmišljate i iznutra i osećate se osnaženo da živite život pod svojim uslovima.

1. Vaga – finansije su odlične, pozabavite se zdravljem

Danas će biti moćan dan jer su vaši finansijski resursi upravo onakvi kakvi treba da budu. Vaš tekući račun izgleda odlično, a vaša vremenska ulaganja su dobro upravljana. Lako vam je da stupite u kontakt sa ljudima koji mogu poboljšati vašu finansijsku situaciju i sada vam je lakše da uštedite novac.

Venera koja se povezuje sa retrogradnim Merkurom daje vam osećaj unutrašnje snage u ponedeljak, a to znači da osećate da možete da uložite vreme u svoju najvredniju imovinu: sebe. Napravite mali korak koji poboljšava vaše opšte zdravlje. Idete u šetnju. Povećavate težinu koju koristite da biste ojačali. Čak i duhovno, osećate se kao da ste u vrhunskom zdravlju.

2. Bik – danas se zaljubljujete

Vaše partnerstvo će procvetati na sve prave načine. Pronalazite magično dugme koje čini da vaša ljubav zanese. Oduvek ste znali da imate u sebi da budete romantični, ali pravo vreme vam je kao da je izmicalo do danas. Slatke, ništavne reči koje se mučite da izgovorite izlaze prirodno. Primaju se otvorenog srca.

Vreme staje u ponedeljak. Ovo je vaš najbolji dan posle dužeg vremena. Imate sve što vam je potrebno da iskusite radosti lojalnosti i posvećenosti. Ništa se ne oseća bolje nego biti zaljubljen, a danas, izgleda kao da se zaljubljujete!

3. Škorpija – otkrivate tajne i raduje vas

U ponedeljak ste na pravom mestu u pravo vreme. Vidite ono što treba da vidite u svom životu. Plašt poricanja se skida i otkrivaju vam se oblasti koje su zrele za poboljšanje.

Volite kada otkrijete tajnu, a najlepši deo današnjeg dana je to što vas otkrivanje misterije uključuje. Možete uložiti energiju u projekat koji je zamišljen kao putovanje celog života. Radićete na sebi i to vam prija.

4. Blizanci – volite svoj život

Uvek ste u pokretu, a vaš um može da juri milion milja u minuti. Međutim, danas ulazite u stanje emocionalnog i mentalnog mira. Niste opterećeni brigama. Osećate snažan osećaj svrhe, što vam mnogo olakšava da se fokusirate na ono što morate da uradite.

Ponedeljak nije dan za ciljeve, ali vam donosi osećaj mira znajući da su vaši postupci i univerzum usklađeni, možda vam bude najbolji dan ikada. Vaša budućnost nije isplanirana i volite da živite spontano na taj način. Više se ne brinete da nećete moći da uradite ono što treba. Bavite se jednom stvari u isto vreme kako se pojavljuje. Vreme teče prirodno, a vi ste zaljubljeni u svoj život.

5. Devica – nesvakidašnji razgovori sa članom porodice ili prijateljem

Komunikacija vam je toliko važna i volite kada ljudi mogu otvoreno da raspravljaju bez sukoba. Danas je čudo što možete da raspravljate o složenim temama koje su često tabu. Politiku, religiju, pa čak i zdravstvene rutine možete rešiti sa prijateljem ili članom porodice. Oni se ne vređaju; slušaju šta imate da kažete.

Želite da pišete i slobodno vodite dnevnik. Osećate se kao da možete da se vratite vođenju dnevnika i redovnom vođenju dnevnog planera. Ponedeljak se čini organizovanim, i sviđa vam se. Ništa nije bolje od dana kada vam je um odmoran, a srce ispunjeno kvalitetnim vremenom i prijateljstvom.

(Krstarica/YourTango)

