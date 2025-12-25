Moćni igrači postaće ova 3 znaka, inteligencija i inspiracija ih od danas vodi do životnog uspeha

Od 25. decembra 2025. godine, tri horoskopska znaka ulaze u moćnu novu eru, postaće moćni igrači. Rastući polumesec naglašava rast, zamah i kretanje napred, dok nam horoskopski znak Ribe nudi duhovni uvid i inteligenciju. Kombinacija ova dva pomaže u otklanjanju konfuzije i ističe sledeći praktični korak na našem putu.

Na ovaj dan dobijamo veoma jasan osećaj da znamo šta radimo. Zaista je vreme da prestanemo da sumnjamo u sebe i jednostavno nastavimo dalje.

Ova tri horoskopska znaka u potpunosti prepoznaju da su oni ti koji imaju moć i da je na njima da spasu svoj dan. Naime, danas mi sami biramo pravac u kom idemo i krećemo. Ovo je moćan tranzit za isto tako moćan dan, pa ova tri znaka imaju šansu da postanu moćni igrači.

1. Ovan – plan je jednostavan

Rastući polumesec u Ribama vas navodi da posmatrate kako istina izlazi na površinu. Shvatate da ono sa čime se borite nije sama odluka, već strah od izbora pogrešne opcije. Ovaj lunarni tranzit vam pomaže da se osećate dobro u vezi sa onim što ćete uraditi.

25. decembar donosi trenutak prepoznavanja. Vidite gde ste se suprotstavljali sopstvenim instinktima i odjednom put postaje jednostavan. Sada znate da treba da date prioritet svojim potrebama.

Vaš pravac postaje jasan jer konačno slušate šta vam vaša energija govori nedeljama. Ono što se sada pojavljuje je plan koji je jednostavan, izvodljiv i čudno utešan. Počinjete da se krećete ka njemu sa obnovljenom svrhom. Vi ste ovde moćni igrači.

2. Škorpija – srce je već odlučilo, poslušajte ga

Ova lunarna faza aktivira vaše najdublje intuitivne kanale, a to mnogo govori. Tražili ste odgovor koji se ne može pronaći samo logikom. Rastući polumesec u Ribama pomaže vam da doprete do svoje instinkte, gde se svi odgovori otkrivaju.

25. decembar je prekretnica za vas koja vas povezuje sa ličnim pitanjem sa kojim ste se tiho bavili. Razumete šta treba da se završi, šta treba da se izleči i šta treba da raste. Nije dramatično. Jednostavno je stvarno i mora se time baviti.

Pronalazite pravac jer prestajete da pokušavate da nadmašite ono što je vaše srce već odlučilo. Kada prihvatite ovu istinu, sve ostalo lako dolazi na svoje mesto. Krećete se napred sa osećajem tihog uverenja. Sve je dobro. Verujte u ovo.

3. Strelac – pozitivan zaokret

Rastući polumesec u Ribama vas tera da žudite za smislom. Pitate se zašto su stvari takve kakve jesu i šta možete učiniti da biste svemu dali pozitivan zaokret. U poslednje vreme želite osećaj svrhe, a ovaj tranzit vam daje do znanja da nešto dobro dolazi.

Niste neko ko čeka da vas neko drugi usmeri u pravom smeru. 25. decembra pronalazite inspiraciju da jednostavno uradite ono što uvek radite: izađite i sami postignite svoje. Ovako stvarate svoj uspeh.

Prepoznajete šta je zaista važno, a šta je bila samo buka. Pronalazite pravac jer se vaš duh oseća hrabro i istinito, a vaš entuzijazam vodi put. Usmerite tu strelicu i uradite svoju stvar.

(Krstarica/YourTango)

