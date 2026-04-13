Moćni mlad Mesec u Ovnu 17. aprila utiče na svaki znak ove nedelje. Sve se menja

Moćni mlad Mesec u Ovnu 17. aprila donosi neverovante promene za svaki znak. A akcenat je na temeljnim vrednostima ljubavi i povezanosti.

Neverovatno moćni mlad Mesec u Ovnu 17. aprila utiče na svaki horoskopski znak drugačije u nedelji od 13. do 19. aprila 2026. Mlad Mesec izlazi u Ovnu 17. aprila, pokazujući nam zašto impulsivnost ne funkcioniše tokom ove sezone Ovna.

Mesec u Ribama započinje stvari ove nedelje, služeći kao miran i smiren trenutak pre nego što moćni Mlad Mesec stupi na scenu.

Na kraju nedelje, Mars i Saturn su u konjunkciji. To znači da sve što sada pokrenemo treba dugo da pruži rezultate koje želimo da vidimo.

Posao koji radimo deluje stresnije, ali to nas ne bi trebalo odvratiti. Kada se Sunce pridruži Veneri u Biku u nedelju, 19. aprila, očekuje nas poslastica. Ovaj tranzit nas podseća na vrednost ljubavi i povezanosti.

Ovan – širi vaše ideje

Ovo je vaš trenutak u centru pažnje, sa svim ovim planetama u vašem znaku, koje vas stavljaju na test. Moćni mlad Mesec vas pita šta želite da stvorite dok Neptun širi vaše ideje i horizonte. Iako može biti primamljivo da držite glavu u oblacima, Saturn naglašava činjenicu da je potreban naporan rad za napredak.

Usmerite pogled na nešto veliko. Čak i ako putovanje deluje izazovno, vi ste ratnik i bićete pobednici sve dok ostanete fokusirani i planirate u skladu sa tim.

Tranzit takođe podstiče početak nečeg moćnog. Iako postoji mnogo posla koji morate da uradite, ishod će se isplatiti.

Bik – dajte prioritet važnim stvarima

Moćni mlad Mesec vam govori da se pokažete za sebe. Ovo je dobro vreme da se oslobodite svih zamerki, jer vas Mars podseća da se ne držite stvari koje više nisu važne. Umesto toga, dajte prioritet onome što je zaista važno.

Energija Ovna želi da krenete napred, oslobođeni prošlosti. Mesec donosi želju da se stvari rade privatno ili da se ostane u udobnosti svog doma.

Pustinjački način života može biti privlačan tokom ovog perioda, zato se fokusirajte na ono što želite da planirate pre nego što Sunce uđe u vaš znak.

Blizanci – razmislite pre nego što progovorite

Tokom ove lunacije, sređujete svoje ideje i postajete komotniji u svom samoizražavanju. Mlad Mesec u Ovnu donosi analitički period koji vam pomaže da sazrite.

Dok vas Mars u Ovnu podstiče da kažete šta mislite, takođe vas podseća da je diplomatija važna. Možete delovati agresivnije ili defanzivnije.

Dok vas tranzit podstiče da stvorite svoje sledeće remek-delo, obavezno razmislite pre nego što progovorite kako ne biste uvredili one oko sebe.

Rak – napravite promene

Ova sezona Ovna već transformiše vašu viziju i vaše ciljeve za narednih šest meseci. Profesionalni ili akademski ciljevi mogu delovati nejasno jer vas Neptun tera da preispitujete svoje izbore. Međutim, sada kada je Mars u Ovnu, imate više smernica, uprkos pritisku Saturna koji usporava stvari.

Fokusirajte se na ono što vas ispunjava i donosi vam radost. Napravite sve potrebne promene kako biste bolje i efikasnije radili na ostvarivanju svojih snova.

Lav – nije vreme za prečice

Ove nedelje, svi svedoče vašim talentima i vide kako se ističete. Tokom mladog Meseca u Ovnu, postajete radoznaliji u vezi sa svetom oko sebe. Međutim, sa susretom Marsa i Saturna u ovom vatrenom znaku, podsećamo vas da usporite i odvojite vreme.

Ovo nije period za prečice. Umesto toga, učite iz svojih grešaka ili bilo kakve konstruktivne kritike koju dobijete od mentora.

Možda ćete promeniti svoju filozofiju tokom narednih šest meseci, posebno kada Jupiter uđe u vaš znak tokom leta.

Devica – emotivan i težak tranzit

Za vas, mlad Mesec u Ovnu je emotivan i težak tranzit. Razmislite o svojim prošlim iskustvima i kako su vas ona oblikovala sada kada Saturn više nije u Ribama.

Saturn u Ovnu služi kao katalizator za dublju transformaciju. Ovaj moćni mlad Mesec vas tera da kopate po prošlosti kako biste razumeli kakva partnerstva želite da privučete i šta želite da stvorite u budućnosti.

Vaga – zaštite svoje granice

Usmeravate svoju nezavisnu energiju tokom ovog tranzita mladog Meseca. Kvalitet vaših odnosa je testiran dok se Mesec pridružuje Marsu i Saturnu u Ovnu. Ovo nije period za međuzavisnost. Umesto toga, podstaknuti ste da naučite kako da zaštitite svoje granice.

Tokom ovog perioda, odnos kome dajete prioritet je onaj sa samim sobom. Sa Neptunom u kombinaciji, fokusirani ste na unutrašnje isceljenje. Počinjete da kanališete ratnika u sebi narednih šest meseci.

Škorpija – energija Ovna vas inspiriše

Promena vaše rutine i učenje kako dobro sarađivati sa drugima bez osuđivanja je deo ove lunacije. Energija Ovna vas inspiriše. Ako ranije niste verovali u sebe, moguće je promeniti ovaj način razmišljanja uz Mars, vašeg vladara u kombinaciji.

Ovo je vreme da sledite svoje snove, ali bolje upravljanje vremenom je imperativ. Postanite organizovaniji koristeći planer ili zakazujući stvari unapred. Vidite koliko je rutina dragocena i kako može podići vašu radnu etiku.

Za trenutke velikog stresa, ovaj period vas uči kako da budete svesniji svoje energije.

Strelac – sezona Ovna vas inspiriše

Sva ova vatrena energija budi umetnika u vama. Ovo je kreativni tranzit i vreme da se povežete sa svojim umetničkim poduhvatima. Morate biti disciplinovaniji sa Saturnom i Marsom u Ovnu, podsećajući vas da naporan rad zahteva vreme i trud.

Ove nedelje se takođe povezujete sa novim ljudima koji vas vode i nude vam novi pravac, posebno ako se borite sa stvaralačkom blokadom.

Postajete sve komotniji sa svojim samoizražavanjem. Sezona Ovna vam daje alate za uzlet.

Jarac – porodica i prijatelji su ključni

Prijatelji i porodica su ključni za upravljanje ovom energijom Ovna. Sakrijte se i odvojite vreme za opuštanje. Postoji i želja da saznate više o svojoj porodičnoj istoriji i precima, sa Merkurom koji je sada u Ovnu.

Sa Marsom u prisustvu, osećate se duboko povezano sa prošlošću. Ovaj tranzit podstiče razgovore i teme vezane za vašu istoriju. Ovo je takođe odlično vreme da ukrasite svoj dom Venerom u Biku.

Vodolija – timski rad je neophodan

Pripremite se da vidite neke promene u svojim krugovima prijatelja i načinu na koji sarađujete sa drugima. Mlad Mesec u Ovnu otkriva ko vas podržava, a ko ne. Energija Ovna vas takođe čini centrom pažnje.

Timski rad je neophodan, posebno ako radite na grupnom projektu. Mars vam pomaže da budete lider, a Merkur u Ovnu donosi inspirativne ideje.

Želja za učenjem i povezivanjem sa drugima je snažna ove nedelje.

Ribe – velike pobede, ali uz strpljenje

Čak i sa svim haosom koji se dešava, ovo je odlično vreme da isplanirate svoje nove rutine i postanete svesniji svojih navika potrošnje. Mlad Mesec u Ovnu donosi dramu, ali se takođe čini da je pritisak konačno popušten sada kada Saturn više nije u vašem znaku.

Kretanje sa više samopouzdanja je sada moguće za vas. Mars i Saturn usporavaju stvari za kolektiv, ali ste korak ispred jer ste već izdržali ovu energiju.

Pronađite svoj sistem podrške i učite iz prošlosti. Strpljenje vam omogućava da pobedite na veliko.

