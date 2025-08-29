Morate da budete na oprezu: Ovo su najnesrećniji datumi u septembru 2025. za svaki horoskopski znak

Septembar 2025. donosi ozbiljne astrološke izazove – od retrogradnih planeta do pomračenja Sunca i Meseca. Saznajte kada zvezde ne idu na vašu stranu i budite spremni na tenzije, blokade i neočekivane prepreke.

Ovan – 1. septembar

Saturn ulazi u retrogradno kretanje u Ribama, prisiljavajući vas da preispitate dosadašnje planove i suočite se sa ograničenjima u profesionalnom i privatnom životu. Ovaj dan može doneti odlaganja, frustracije i osećaj da ne napredujete onoliko brzo koliko biste želeli.

Bik – 11. septembar

Nepovoljan položaj Marsa u Vagi utiče na vašu zonu finansija i samopouzdanja, pa su mogući nesporazumi u pregovorima, gubici ili neočekivani troškovi. Birajte reči i korake pažljivo kako ne biste ugrozili budžet ili poslovne planove.

Blizanci – 5. septembar

Uran retrogradan u Blizancima stvara nagle potrese u svakodnevnoj rutini i komunikaciji. Možete doživeti probleme sa tehnologijom, prekide u saradnji ili bizarne situacije koje će vas izbaciti iz koloseka.

Rak – 7. septembar

Potpuno mesečevo pomračenje u Ribama pojačava emotivne turbulencije i otvara stare rane. Ovaj dan je idealan za introspekciju, ali nije pogodan za važne odluke – rizikujete natezanje sa bliskim osobama i preteranu osetljivost.

Lav – 15. septembar

Kvadrat između Sunca u Devici i Neptuna u Ribama donosi konfuziju i iluzije. Možete prevideti ključne detalje ili biti uvučeni u nejasne situacije u kojima je lako doneti pogrešan zaključak.

Devica – 21. septembar

Pomračenje Sunca u Devici stvara tenzije u svakodnevnim navikama. Izazovi na poslu, problemi sa organizacijom i nepredviđene obaveze mogu vas potpuno iscrpiti ako ne postavite granice na vreme.

Vaga – 15. septembar

Uticaj Sunca i Neptuna donosi zamućenu sliku oko ličnih odnosa i finansijskih ulaganja. Obratite pažnju na skrivene namere i proveravajte sve detalje pre nego što verujete obećanjima ili potpisujete ugovore.

Škorpija – 23. septembar

Opozicija Marsa i Jupitera može izazvati impulsivne poteze i sukobe sa autoritetima. Pokušajte da kanališete energiju u konstruktivne akcije umesto rivalstva i agresije.

Strelac – 6. septembar

Uran retrogradan u Blizancima unosi nemir i promenljivost u vašu kuću ljubavi i kreativnosti. Neočekivani zahtevi, odlaganja ili razilaženja u stavovima mogu vas razoružati i usporiti planove.

Jarac – 29. septembar

Venera u Ribama u opoziciji sa Saturnom u Devici donosi hladnoću i distancu u odnosima. Osećaćete blokadu u izražavanju osećanja, dok poslovni zahtevi deluju previše surovo i zahtevno.

Vodolija – 6. septembar

Retrogradni Uran u Blizancima stvara haos u komunikaciji i planovima. Očekujte promene na koje nemate uticaja i budite spremni da prilagodite strategiju u poslednjem trenutku.

Ribe – 7. septembar

Mesečevo pomračenje u vašem znaku pojačava ranjivost i izaziva emotivne preokrete. Ovaj dan je najrizičniji za donošenje ličnih odluka – osećanja mogu nadjačati zdrav razum i dovesti do žaljenja.

