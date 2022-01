Možete li tokom života postati drugi horoskopski znak? Evo šta kažu astrolozi

Pre nego što počnete da dublje razmišljate o ovome ne, vaš ceo život nije bio laž. Ili barem ne potpuna laž.

Evo istine: imate **dve** glavne astrološke karte koje utiču na to ko ste i šta se događa u vašem životu. Ako vas zanima astrologija, verovatno ste već videli svoju natalnu kartu – u više navrata. Taj je grafikon određen datumom, vremenom i mestom vašeg rođenja. U prevodu: kada proverite horoskop svog znaka zodijaka, to se temelji na vašoj natalnoj karti.

Ali, to je samo polovina priče – druga polovina je vaš progresivni grafikon. Razmišljajte o svojoj natalnoj karti kao o astrološkom „snimku trenutka kada ste rođeni“, a o svojoj progresivnoj karti kao o „putokazu za razumevanje kako vaše evolutivno ja trenutno stupa u interakciju s vašim okruženjem“, objašnjava Narajana Muntifar, viši astrolog na Horoscope.com and Astrology .com.

Znači li to da se horoskopski znak menja svake godine? „Svako ima 30 stepeni unutar punog kruga od 360 stepeni, a sunce se pomera samo za manje od stepena godišnje, tako da se ova promena doista sporo kreće“, objašnjava Muntifar. Godina promene vašeg progresivnog sunčevog znaka zavisi od tačnog danu kada ste rođeni.

U osnovi, da ste rođeni tokom prvih nekoliko dana u svom znaku (npr. 21.-23. marta za ovna), „vaše sunce ne bi menjalo znakove dok ne napunite skoro trideset godina“, objašnjava Džojs. Ali, „da ste rođeni na kraju znaka, vaše sunce bi promenilo znakove kada ste bili vrlo mladi“, dodaje, a prenosi Miss7.

To znači da ako ste rođeni sa 18. na 19. aprila, vaš sunčev znak se preselio iz ovna u bika u ranom detinjstvu (i moglo bi da objasni neke od izliva besa koje ste imali kao dete, samo kažemo…). Posledično, neće se ponovo promeniti sve do ranih i srednjih 30-ih godina.

Ako želite da tačno saznate kada i u kojim znakovima ćete osetiti pomak u perspektivi, lako možete saznati gde se nalazite u svom progresivnom grafikonu na Internetu. Ali, verovatno nećete moći da sami protumačite šta znači vaša progresivna karta, pa je najbolje da dobijete punu kartu od profesionalnog astrologa.

Šta se događa kada vam se promeni horoskopski znak?

Pripremite se jer svašta počinje da se događa kad ste na 29. stepenu svog sunčevog znaka. „Postoji puno promena… vaše vrednosti, vaš fokus, vaše fundamentalno JA se pomalo ogleda na drugačiji način“, kaže Muntifar. „To postaje vrlo očigledno oko zadnjeg stepena od 29. i prvog stepena novog znaka, i samo će biti sve dublje i dublje.““

Ali, nemojte očekivati da ćete preko noći postati nova osoba. „Kada planeta promeni znakove, on preuzima novu energiju. To ne menja srž onoga što jeste, ali vam daje ‘nove oči’ da vidite svet“, objašnjava Džojs.“ Možete iskusiti sebe na nove načine. To vam daje bolje razumevanje drugih i više mogućnosti da se izrazite.“

Tokom vremena provodili ste te postupne promene u svojim vrednostima i idejama, objašnjava Muntifar. Zatim, kada dođete do tačke pokretnih znakova, „nešto se događa u spoljnom svetu koji ga pokreće, a onda, odjednom, dolazi do velike promene.“

Kako se pripremiti za promenu horoskopskog znaka?

Kratak odgovor: prigrlite ga! „Kada vaše napredno sunce uđe u novi znak, pozvani ste da prihvatite pozitivne osobine tog znaka kako bi ostali fokusirana i srećni“, kaže Muntifar. „Ako slušate, život se može otvoriti u potpuno novom smeru.“ Ako propustite taj voz, možda ćete se osećati izgubljeno.

Naravno, napuštanje nečega što ste tako dugo držali blizu srca može biti teško, ali što pre to učinite, bićete bolje.

„Ako ste jaka i tvrdoglava, prilagođavanje će potrajati duže, jer ne odustajete od onoga za šta verujete da je istina baš tako lako“, objašnjava Džojs. „Kad ste na pravom putu, to je divno, ali ako radite stvari koje vas ometaju ili bole, u nevolji ste… Često je ono čega se držite ono što vam je pomoglo da preživite kao dete. Međutim, sada vas to sputava.“

Znači li to da bi trebalo da odbacite svoju natalnu kartu za noviji model? Ne – obe karte su važne i dobro funkcionišu zajedno, kaže Džojs. Zapravo, dodaje, vaša natalna karta još uvek vlada jer je „nacrt vašeg potencijala“. Ali, naglasak na „potencijalu“, na vama je da to učinite, dodaje.

Zapravo, upravo zbog toga većina astrologa koristi obe karte, kažu Džojs i Muntifar. Na taj način, prema Džojs, možete videti gde ste bili i prema čemu se razvijate. „Grafikon je živo biće; uvek se kreće i razvija i to vam pomaže da učite i rastete“, dodaje.

Koliko se puta horoskopski znak može promeniti u životu?

U životu prosečna osoba proći će kroz tri znaka, tvrdi Muntifar. Dakle, ako ste rođeni kao vaga, vaši progresivni znakovi verovatno će preći u škorpiju, a zatim u strelca. Ali, budući da taj prelaz traje oko 30 godina po znaku, možete očekivati da ćete nekoliko godina provesti u onome što ona naziva „međuprostor“.

„Kada je progresivno sunce oko 14 do 16 stepeni – sredina znaka – sve se nekako zaustavi, samo zato što su se sve promene od jednog znaka do drugog već dogodile u prvih 12 do 13 stepeni“, objašnjava Muntifar. „Dakle, biće to tri godine nesvestice… Tokom tih godina treba se samo primiriti.“

Na kraju, kada saznate kako se vaš horoskopski znak menja tijekom vremena, bolje ćete razumeti sebe i suočiti se sa svime što vam svemir nosi.

