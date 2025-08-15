Mračna strana astrologije: Znate li da se najpoznatije serijske ubice rađaju baš u ova 4 znaka horoskopa?

Mračna strana astrologije – znate li da se majpoznatije serijske ubice rađaju baš u ova 4 znaka horoskopa?

Za razmišljanje!

Znakovi horoskopa i njihova povezanost sa pojavom serijskih ubica iznova privlače pažnju, posebno nakon što je lista „najopasnijih“ znakova objavljena na TikToku i izazvala burne reakcije. Iako mnogi skeptično gledaju na astrologiju, ova lista je izazvala interesovanje, posebno zbog poznatih imena serijskih ubica koja su povezana sa određenim znakovima, prenosi nypost, a donosi blic.rs.

Na vrhu liste su Device, Blizanci, Ribe i Strelci, koji su dobili reputaciju kao najopasniji horoskopski znakovi. Interesantno je primetiti da su neki od najpoznatijih serijskih ubica povezani sa znakom Device, uključujući Eda Gejna, Terija Blera, Alberta de Salva i Henirja Lukasa.

Blizanci su takođe na listi, sa Džefrijem Damerom, čiji je lik centralni u popularnoj Netfliksovoj seriji. Ribe slede, sa jezivim likovima kao što su „klovn ubica“ Džon Vejn Gejsi i „Noćni stalker“ Ričard Ramirez.

Strelci zatvaraju listu „najopasnijih“ znakova, a među njima su Ted Bundy, Ed Kemper i Dilan Kleboldak iz škole Columbine.

Iako je lista intrigantna, postavlja se pitanje o stvarnoj vezi između horoskopskih znakova i kriminalnog ponašanja. Loren Skirvin, koja je pokrenula ovu temu na TikToku, ističe da je zapanjujuće što se Škorpije nisu našle na listi, s obzirom na njihovu reputaciju. Međutim, ona nudi teoriju da je poznati „Zodijak ubica“, identifikovan kao Geri Fransis Post, zapravo predstavljao Škorpiju.

Ova lista, iako možda zabavna, postavlja pitanja o korelaciji između horoskopa i ljudskog ponašanja, ostavljajući mnoge da razmišljaju o složenim odnosima između ličnosti i horoskopskih znakova.

