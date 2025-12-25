Mračna strana podznaka: Sve ono što pokušavate da sakrijete od sebe i drugih – zvezde vas odaju

Svi misle da znaju ko su, ali mračna strana podznaka je ono što vas zapravo odaje čim uđete u prostoriju, hteli vi to ili ne. Zaboravite na one slatke priče iz dnevnih novina gde je sve med i mleko. Ovde pričamo o onome što komšiluk šapuće kad se okrenete, o onoj maski koja vam sraste sa licem, a da niste ni svesni. Vaš podznak nije samo ono kako se predstavljate – to je vaš oklop, ali i vaše oružje koje često povređuje druge.

Ne zavaravajte se da ste „dobrica“ samo zato što vam je Sunce u Raku ili Vagi. Podznak diktira prvi utisak, a on je često mnogo suroviji nego što mislite. Evo gorke istine za svaki znak, bez dlake na jeziku, jer samo tako možete da shvatite zašto vam se neke stvari u životu stalno ponavljaju. Pripremite se, neće vam se svideti, ali ovo provereno radi kao hladan tuš otrežnjenja.

Vatreni znaci: Agresija uvijena u samopouzdanje

Ako mislite da je vaša energija zarazna, razmislite ponovo. Podznak Ovan često deluje kao siledžija koji ne zna za reč „polako“. Gazite preko leševa da biste stigli prvi do cilja, a druge to iritira do besvesti. S druge strane, podznak Lav ima ego veličine solitera. Vama nije bitno da li vas vole, bitno vam je da vam se dive, makar na silu. A vi sa podznakom u Strelcu? Vaša „iskrenost“ je često samo izgovor za nevaspitanje. Ljudi beže od vas jer ne znate kad da ućutite.

Zemljani znaci: Računica ispred emocija

Pustite priče o stabilnosti, vi gledate korist. Mračna strana podznaka kod Bika je lenjost i tvrdoglavost mazge. Nećete se pomeriti s mesta ako nemate debelu korist, a materijalno vam je ispred duhovnog. Podznak Devica? Vi ste hodajuća kritika. Niko nije dovoljno dobar za vaše standarde, a zapravo ste vi ti koji gušite okolinu sitničarenjem. Podznak Jarac deluje hladno i proračunato, kao neko ko bi prodao prijatelja za unapređenje. Vaša ambicija je zapravo strah od neuspeha koji lečite kontrolom drugih.

Vazdušni znaci: Majstori manipulacije i dvoličnosti

Kod vas nikad ne znamo na čemu smo. Podznak Blizanci je definicija dvoličnosti. Jedno pričate, drugo radite, a treće mislite, dok tračarite sa osmehom. Podznak Vaga se toliko trudi da se svidi svima da postaje ljigava. Vaša neodlučnost izluđuje, a pasivna agresija je vaš tajni otrov. A podznak Vodolija? Vi ste emotivni invalidi. Glumite humanitarce, a zapravo ste hladni kao led prema najbližima i živite u svetu gde ste samo vi u pravu.

Vodeni znaci: Emocionalna ucena kao stil života

Mislite da ste osetljivi? Ne, vi ste manipulatori. Podznak Rak koristi suze kao oružje. Kad god nije po vašem, pravite se žrtvom i nabijate drugima krivicu – to je vaša mračna strana podznaka koja iscrpljuje sve oko vas. Podznak Škorpija je paranoična do granice ludila. Svuda vidite neprijatelje i spremate osvetu za sitnice koje su se desile pre deset godina. I na kraju, podznak Ribe – kraljevi samoobmane. Lažete sebe, pa onda i druge, bežite od stvarnosti i nikad niste krivi ni za šta.

Šta uraditi sa ovom istinom?

Sada kada znate kako vas svet zapravo vidi, nemojte da očajavate. Ovo nije presuda, već prilika. Skinite tu masku s vremena na vreme. Ljudi će vas više ceniti kad vide da ste svesni svojih mana. Proverite svoj natalnu kartu ponovo, suočite se sa senkom i okrenite igru u svoju korist!

