Mračna strana svakog horoskopskog znaka – šta zaista krijete kada maske padnu

Svi volimo da čitamo lepe stvari o svom horoskopskom znaku — koliko smo empatični, hrabri, šarmantni ili odani. Ali svaka medalja ima dve strane. Astrologija otkriva da svaki znak ima i svoju tamnu, onu koju često ne želimo da priznamo, ali koja nas čini ljudima od krvi i mesa.

Evo koje su mračne strane svakog horoskopskog znaka — one osobine koje nas ponekad sapliću, ali i uče važnim lekcijama o sebi.

Ovan – nestrpljiv i eksplozivan

Ovan je pun energije i strasti, ali njegova potreba da uvek bude prvi može da ga učini naglim i previše impulsivnim. Često reaguje pre nego što razmisli, a kasnije žali zbog reči koje su „izletele“.

Kada mu neko stane na put, može postati tvrdoglav i agresivan, iako iza toga obično stoji povređeni ego.

Bik – posesivan i previše vezan za materijalno

Bik voli sigurnost, ali ponekad ta potreba prerasta u posesivnost — prema ljudima, stvarima ili navikama. Može biti previše tvrdoglav, čak i kada zna da nije u pravu.

Njegova potreba za komforom lako prelazi u lenjost ili preterano uživanje.

Blizanci – dvolični i nepredvidivi

Blizanci su duhoviti i komunikativni, ali njihova promenljiva priroda može zbuniti okolinu. Jednog trenutka su veseli, a već sledećeg hladni i nezainteresovani.

Njihova „mračna“ strana je površnost — teško im je da se zadrže na jednoj stvari ili osobi duže vreme.

Rak – preosetljiv i pasivno-agresivan

Rakovi duboko osećaju sve oko sebe, ali kada su povređeni, povlače se u svoj oklop i očekuju da drugi „pogode“ šta im je. Njihova emotivnost može prerasti u preteranu dramu, a tihi bes u pasivno-agresivno ponašanje.

Kada se zatvore, teško ih je ponovo pridobiti.

Lav – egocentričan i potreban stalne pažnje

Lav voli da sija — ali ponekad u toj potrebi za priznanjem zaboravi da i drugi žele da budu primećeni. Njegov ego zna biti krhak, pa svaku kritiku doživljava kao napad.

U želji da uvek bude najbolji, često gubi dodir sa skromnošću.

Devica – previše kritična i perfekcionista

Devica vidi svaki detalj — i to je njena snaga, ali i teret. Njena potreba da sve bude savršeno često prelazi u opsesiju kontrolom.

Kada stvari ne idu po planu, može postati nervozna, sarkastična i previše stroga prema sebi i drugima.

Vaga – neodlučna i sklona potiskivanju emocija

Vaga teži harmoniji, ali u strahu od sukoba često krije svoje pravo mišljenje. Njena potreba da svima ugodi vodi do unutrašnje napetosti i neiskrenih odnosa.

Kada se konačno suoči sa problemom, to obično bude nakon dužeg potiskivanja.

Škorpija – opsesivna i osvetoljubiva

Škorpija je strastvena i intenzivna, ali ta energija lako može preći u opsesiju. Ne prašta lako i ima sklonost da „vrati milo za drago“.

Njena tamna strana je posesivnost — kada voli, želi potpunu kontrolu.

Strelac – neosetljiv i sklon bežanju od obaveza

Strelac obožava slobodu, ali u toj potrebi ponekad zaboravlja na odgovornost. Može biti brutalan u iskrenosti, bez obzira kako se drugi osećaju.

Kada mu nešto postane „preteško“, jednostavno se udalji bez objašnjenja.

Jarac – hladan i previše fokusiran na uspeh

Jarac ima ogromnu ambiciju, ali često zanemari emocije na tom putu. Njegova ozbiljnost može delovati kao hladnoća, a kontrola kao nedostatak empatije.

Ponekad zaboravi da život nije samo rad i odgovornost.

Vodolija – distancirana i emotivno zatvorena

Vodolija je vizionar, ali u želji da bude jedinstvena, često deluje hladno i nedodirljivo. Teško pokazuje emocije i skriva osećanja iza intelektualnih razgovora.

Njena potreba za nezavisnošću ponekad prerasta u strah od bliskosti.

Ribe – preosetljive i sklone begu od stvarnosti

Ribe su empatične i duboko intuitivne, ali često beže od realnosti kada postane preteška. Njihova mašta ih spašava, ali i odvodi u iluzije.

Ponekad previše žrtvuju sebe za druge, pa se kasnije osećaju iscrpljeno i neshvaćeno.

Svi nosimo svetlo i tamu u sebi

Astrologija ne služi da nas sudi, već da nas razume. Tamna strana svakog znaka postoji da nas podseti gde treba da radimo na sebi — jer prihvatanjem i svojih mana, rastemo najviše.

