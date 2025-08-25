Mračne sile vladaju ovim horoskopskim znakovima, kao da ih sam đavo iskušava!

Da li ste među onima koje mračne sile neprestano iskušavaju?

Astrolozi tvrde da tri horoskopska znaka žive pod patronatom samog đavola, suočeni sa neprekidnim izazovima, nesrećom i unutrašnjim borbama. Otkrijte da li ste među njima i kako da se zaštitite od negativne energije

Bik – kralj iskušenja

Bikovi su često na meti mračnih sila. Njihov život je pun izazova, posebno kada je reč o novcu i karijeri. Astrolozi veruju da ih nadgleda sam kralj pakla, uživajući u njihovoj patnji. Iako su uporni i vredni, sreća im često izmiče.

Jarac – zdravlje pod udarom

Jarčevi se suočavaju sa neobjašnjivim zdravstvenim problemima, uprkos zdravom načinu života. Mračne sile ih neprestano iskušavaju, a njihova snaga volje često nije dovoljna da se odupru negativnim uticajima.

Rak – porodična karma

Rakovi najviše pate zbog porodičnih odnosa. Loša sreća ih prati u ljubavi i domu, a astrolozi tvrde da đavo lično kvari njihove planove. Njihova emotivna priroda čini ih posebno ranjivim.

