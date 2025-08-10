Mračne sile vladaju ovim znakovima: Astrolozi tvrde da ih đavo stalno iskušava

Mračne sile vladaju nekim znakovima, a da oni toga nisu ni svesni. Za ova tri znaka zodijaka se veruje da su pod patronažom samog đavola.

Bik

Bikove život stavlja pred raznorazne izazove i to konstantno. Oni često nemaju sreće: bilo da je u pitanju novac ili izbor posla. A sve zbog toga što ih nadgleda sam kralj pakla koji voli da gleda patnju i bol.

Jarac

Najslabija tačka Jarčevima je zdravlje. Mračne sile neumorno rade na tome da vide ljudsku patnju. Jarčevi pate jer ih nagledaju zle sile, a tu ne pomaže ni bavljenje sportom ni praćenje načela zdrave ishrane.

Rak

Rakovi često nemaju sreća, a najviše pate zbog loših porodičnih odnosa. Život ih konstantno stavlja pred raznorazna iskušenja i prepreke. A sve zbog toga jer na Rakove budno paze mračne sile. Đavo namerno kvari planove ovog znaka Zodijaka, igrajući se sa njegovom sudbinom, piše cluber.com.ua

