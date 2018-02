Mračne tajne Zodijaka

Svaki horoskopski znak ima dobre i loše osobine. Astrologija najčešće ima reči hvale za horoskopske znakove, a negativne osobine se retko kad pominju. Ovde smo izdvojili negativne osobine svakog horoskopskog znaka.

Ovan

Moto Ovnova je „Sad, sad, sad!“ Oni su najimpulsivniji i najnestrpljiviji od svih znakova.

Ako neka ideja nije Ovnova ideja, Ovnu nije ni bitna.

Ovan ume da bude iritantno nezreo i detinjast.

Bik

Posesivan i materijalista, ponekad deluje da Bik nikad neće naučiti kako da deli.

Srećno u svađama sa Bikom – on je neopisivo tvrdoglav.

Lenj i samopopustljiv, teško da ćete ga pomeriti s kauča kad se jednom zavali u njega.

Blizanci

Blizanci imaju toliko mnogo različitih ličnosti da nikad niste sigurni na čemu ste s njima.

Kada pričate sa Blizancima, ne očekujte da ćete uspeti da pričate dugo. Oni vole da se njihov glas čuje.

Poezija! Ples! Umetnost! Arhitektura! Programiranje! Blizanci imaju toliko interesovanja i hobija da ne stižu da se posvete nijednom kako treba.

Rak

Rakovi su neverovatno ćudljivi.

Zbog predustrožnosti i bojažljivosti, Rakovima su ponekad potrebne godine da se opuste sa nekim.

Rakovi su toliko osetljivi da ih čak i najmanje stvari mogu uvrediti.

Lav

Lav se nikad nije sreo sa ogledalom koje nije zavoleo.

Pazite se Lavovog šarma – ako žele nešto od vas, najverovatnije će to i dobiti.

Lavova potreba da stalno bude u centru pažnje može biti problematična. On veruje da se svet vrti oko njega.

Devica

Budite obazrivi dok ste u društvu Device – nikad ne znate zbog čega bi mogli da počnu da vas osuđuju.

Device su perfekcionisti koji paze na svaki detalj – neće ni čuti šta pričate ako ih neka slika sa zida „gleda“ nakrivljeno.

Device su toliki pesimisti da se ponašaju kao da se svet ruši uvek kad se osećaju čak i samo malo potišteno.

Vaga

Pokušavate da se dogovorite s Vagom da se nađete u gradu? Načekaćete se, jer njoj treba mnogo vremena da razmotri svaku opciju.

Vaga će zanemariti svoje sopstvene stavove kako bi sve usrećila i sačuvala mir.

Vage su toliko fascinirane lepotom da provode sate i sate sređujući se i doterujući se samo kako bi izgledale prelepo.

Škorpija

Nemojte da izazivate Škorpiju ili da joj stajete na crtu. Ne samo da vam to neće zaboraviti, nego će vam od života napraviti pakao.

Škorpijina moć manipulacije je toliko velika da ona može lagano da vam se igra psihičkim zdravljem.

Škorpija nije neraspoložena – ona je konstantno preokupirana crnim mislim i često je očajna.

Strelac

Strelčevi su iskreni i otvoreni do te mere da ponekad postaju i netaktični i uvredljivi.

Strelčevi „znaju sve o svemu i svakome“.

Ako se ne radi o nečemu novom i uzbudljivom, Strelcu će verovatno biti dosadno.

Jarac

Jarčevi toliko žele da sve drže pod kontrolom da je za njih skoro nemoguće da dopuste da stvari teku prirodnim tokom.

Jarac se neće nimalo premišljati da iskoristi nekoga kako bi on izvukao neku korist.

Jarac se hrani negativnošću – brzo ćaskanje o njihovom lošem danu lako se može pretvoriti u priču o svemu onome što je ikada pošlo po zlu u njihovom životu.

Vodolija

Vodolije za sebe smatraju da su objektivne i logične, pa zbog toga često dolaze do zaključaka bez mnogo razmišljanja.

Oni toliko žive u svojoj glavi da ponekad deluju odsutno i previše formalno.

Uvek su voljni da daju savet, iako najčešće ni ne razumeju o čemu tačno pričate.

Ribe

Zbog svog stava „biće kako bude“, Ribe često ne znaju ni gde su se tačno uputile.

Glava im je u oblacima i najčešće deluju distancirano, pa često ni ne primete potrebe drugih.

Iako su Ribe najstariji znak Zodijaka, one su izuzetno lakoverne.

Izvor: malihoroskop