Mračno vreme završeno je za ovaj srećni znak, procvetaće posle 13. februara, sve se menja

Profesionalni astrolog predviđa preokret u životu Vage, Mračno vreme konačno im se završava i od 13. februara sve se menja na bolje.

Mračno vreme je konačno završeno za jedan srećan horoskopski znak posle 13. februara 2026. Profesionalni astrolog Evan Natanijel Grim objasnio je da ovaj znak „beži od veoma mračnog perioda“.

„Ovaj horoskopski znak godinama pati u tišini“, rekao je Grim u videu. „Ali su tako blizu da ponovo stanu na noge i osete da mogu ponovo da dišu.“ Iako život može biti ispunjen neizvesnošću, ovaj astrološki znak „prelazi sa izazova na blagoslove u svom životu“, prema Grimu.

Mračno vreme je završeno za Vage

U poslednje vreme, oni sa horoskopskim znakom Vage nisu se osećali kao oni sami. Ali prema rečima astrologa Grima, to se konačno menja posle 13. februara „jer će Saturn i Neptun uskoro napustiti svoju kuću loše sreće, mesto u kojem niko ne želi planete“.

Kako je Grim objasnio, Saturn, planeta odgovornosti i napornog rada, „bio je sivi, nezahvalni tranzit“ uglavnom za Vage. Iako je bilo izazovno, nije sve loše.

„Naučili su kako da se posvete svom poslu ili kako da poboljšaju svoju kondiciju“, primetio je Grim. „Ali u mnogim slučajevima, njihov rad je bio oštro kritikovan kao nedovoljno dobar. Čak i kada su osećali kao da idu iznad i dalje i da se ističu.“

Nakon što Saturn uđe u Ovna 13. februara, Vaga može očekivati da će se osećati manje ugušeno.

Od poboljšanja zdravlja do ostvarivanja ciljeva, život neće biti isti posle 13. februara. Biće mnogo bolji. Sva ova moćna astrološka energija zajedno stvara manje trenja i dovodi do manje prepreka na poslu, a Vage će konačno znati kako da se efikasnije primene na svoje zadatke, objasnio je Grim.

Uz to rečeno, možda nećete odmah osetiti promenu energije. Grim je upozorio da u početku ove pozitivne promene možda neće biti toliko očigledne. Međutim, pošto smo u sezoni Vodolije do 18. februara, više saradničke energije olakšava Vagi da se izrazi, tako da bi trebalo da „uskoro osetite olakšanje“, prema Grimu.

Ključno je ostati dosledan i sačuvati hladnu glavu. Iako je primamljivo odustati ili krenuti, naporan rad Vage će uskoro biti nagrađen. Zato je važno fokusirati se na ono što treba da se uradi i pronaći načine da se zdravo suprotstavimo tom stresu. Bilo da je to planiranjem šta će raditi kada se sve sredi ili razmišljanjem o boljem rešenju počevši od sada, Vage nisu potpuno beznadežne.

Čak i ako im trenutna situacija nije naklonjena, to ne znači da treba da se odreknu svake nade. Ostanite na putu tih ciljeva i pripremite se za bolji mesec koji vam dolazi posle 13. februara!

(Krstarica/YourTango)

