Mukama je konačno kraj– od ove godine 2 znaka horoskopa žive kao bubrezi u loju, i to na neodređeno vreme.

Da li ste ikada imali onaj osećaj da se sve urotilo protiv vas… i nikako da vam svane dan? E pa, sada kome konačno svanjava. Nova godina donosi veliki zaokret, i to baš onima koji su najviše trpeli, štedeli, kovali planove i nadali se da će se to negde zapisati gore u zvezdama.

Ako ste se u poslednjih godinu dana osećali kao da vas život „testira“, možda ste baš vi jedan od ova dva znaka kojima stiže – finansijska revolucija!

Jarac

Jarčevi su poznati po tome da guraju i kad svi drugi odustanu. Njima nikad ništa ne pada s neba. Ali od Nove godine… pada! I to u kesama, u koferima, možda i u vrećama! Posao ide uzlazno, ljudi počinju da ih cene onako kako zaslužuju, a upornost se konačno pretvara u čisti profit. Biće tu nekih novih ponuda, širenja posla, pa čak i prilika koje nikada ne bi očekivali. Ako imate nekog Jarca u životu – nemojte se iznenaditi ako već u januaru krene da priča o investicijama ili da planira putovanja o kojima je ranije samo sanjao.

Mali savet za Jarčeve: ne trošite odmah sve. Napravite plan i pustite da novac raste, kao što ste i vi rasli kroz sve svoje borbe.

Vaga

Vage su proteklih meseci često bile na ivici – balans, koji je njihov zaštitni znak, nekako je stalno klizio iz ruku. Ali dolazi vreme kada počinju da uživaju u plodovima svog šarma, talenta i pravilnih odluka. Posao cveta, nove saradnje niču same od sebe, a novac – dolazi brže nego što ga potroše. Prilike za razvoj biće svuda oko njih, ali je važno da se ne razlete u više pravaca.

Savet za Vage: izaberite jednu stvar i gurajte je. Tada će i novčanik biti pun.

Ako ste Jarac ili Vaga – spremite se. Ovo je godina u kojoj nećete brojati sitan kusur, nego planirati ozbiljne korake.

A ako niste – ne brinite, svima dođe red. Do tad, možda je pametno da se sprijateljite sa nekim od ovih srećkovića… čisto da vas povedu na to sledeće putovanje iz snova.

