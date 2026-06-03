Muškarac Jarac u braku: težak je kao crna zemlja, ako baš njega želite za muža, dobro razmislite

Muškarac Jarac u braku ume da slomi i najjaču ženu. Pre nego što kažete "da", pročitajte šta vas zaista čeka.

Muškarac Jarac u braku deluje kao siguran izbor dok ne pređete prag zajedničkog stana. Tada počinje pravi posao. Hladan, proračunat, retko kad spreman da prizna grešku. Ako tražite muža koji će vas grliti bez razloga i smejati se vašim glupostima, okrenite glavu na drugu stranu.

Zašto je Jarac težak kao crna zemlja

Saturn mu je vladar, a Saturn ne deli komplimente. Ovaj muškarac odrasta brzo, često prerano, i u brak ulazi sa listom obaveza umesto sa listom snova. Posao je prvi, porodica druga, vi ste negde između. Ne zato što vas ne voli, nego zato što tako funkcioniše njegova glava.

Emocije drži pod ključem. Kada vam je teško, ponudiće praktično rešenje, a ne zagrljaj. Kada se posvađate, ćutaće tri dana i smatrati da je time stvar rešena. Razgovor o osećanjima za njega je gubljenje vremena, a vi ćete to plaćati godinama.

Šta tačno znači biti udata za Jarca

Znači da ćete imati red, kuću, plaćene račune i čoveka koji ne beži od odgovornosti. Ali znači i da ćete sami nositi emotivni teret odnosa. Jarac kao muž retko inicira nežnost. On pokazuje ljubav tako što vam puni rezervoar, plaća kredit i ćuti dok pere sudove. Za njega je to pesma. Za vas, posle pete godine, to je tišina koja boli.

Ljubomora koju ne priznaje

Ne galami, ne pravi scene. Samo postaje hladniji za nijansu. Pa još jednu. Dok jednog jutra ne shvatite da već mesecima živite sa cimerom. Muškarac rođen u znaku Jarca ne oprašta lako, a kada se uvredi, sve vodi računa u glavi kao knjigovođa.

Novac kao jezik ljubavi

Ovde je nepobediv. Štedi, ulaže, planira penziju kad vi planirate letovanje. Ako vas to smiruje, dobili ste sigurnu luku. Ako vas guši, dobili ste zatvor sa pogledom na more.

Da li je muškarac Jarac u braku uopšte sposoban za pravu ljubav

Jeste, ali na svoj način, koji morate naučiti da čitate kao strani jezik. Pokazuje je delima, sitnim gestovima i doslednošću, a gotovo nikada rečima ili strašću koju vidite u filmovima.

Ono što malo ko kaže naglas: Jarac se posle četrdesete otvara. Tada postaje topliji, opušteniji, čak i duhovit. Problem je što do tada već petnaest godina trpite njegov mrak, a malo žena ima živce za toliki maraton.

Tri stvari koje morate znati pre nego što kažete „da“

Neće se menjati zbog vas, ma šta vam obećao u prvoj godini veze

Njegova majka ima jaču reč od vaše, bar dok ne dokažete suprotno

Kritikovaće vas iz ljubavi i biće iskreno iznenađen kad zaplačete

Kome Jarac zaista odgovara

Ženi koja zna šta hoće, koja ima svoj posao, svoj novac i svoj mir. Onoj koja ne traži potvrdu svaki dan i koja ume da kaže „dosta“ bez drhtanja u glasu. Brak sa Jarcem nije za nežne duše koje vole jutarnje poruke i ruže bez povoda. To je savez dva odrasla čoveka, gde se ljubav meri godinama, ne rečima.

Ako ste spremni na to, dobili ste stenu. Ako niste, dobili ste teret koji ćete vući dok vas leđa ne izdaju. Razlika je samo u tome koliko pošteno sebi priznajete istinu pre venčanja.

Šta je vama bilo najteže kod Jarca koga ste voleli, ćutanje ili to što nikad nije rekao „nedostaješ mi“

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com