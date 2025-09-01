Muškarac rođen u ovom znaku ne zna da voli: On ne traži partnerku – traži podanika

Znak koji ne zna za nežnost – samo za kontrolu. Da li si i ti bila u vezi sa njim?

Postoje muškarci koji te vole nežno, bez potrebe da te menjaju. I postoje Škorpije. Muškarci rođeni u ovom znaku ne znaju da vole – jer ljubav za njih nije sloboda, već teritorija koju treba osvojiti. Ako si ikada bila sa nekim ko te je voleo pod uslovima, ko je tvoju snagu doživljavao kao pretnju, a tvoju slobodu kao slabost – možda si bila sa muškarcem Škorpijom.

On ne gradi vezu – on postavlja granice

Muškarac Škorpija ne zna za kompromis. Njegova ljubav dolazi sa pravilima, kontrolom i emocionalnim pritiskom. On ne traži partnerku – traži nekog ko će mu se podrediti. Njegova pažnja je intenzivna, ali nikad nežna. On ne zna da te voli bez da te poseduje.

Emocije ga zbunjuju, ali moć ga definiše

Škorpija ne zna šta da radi sa tvojim suzama, ali zna kako da te ućutka. Ne zna da te uteši, ali zna da te navede da sumnjaš u sebe. Njegova snaga nije u ljubavi, već u sposobnosti da te emocionalno nadvlada. I to ne radi jer je zao – već jer ne zna drugačije.

Da li se može voleti neko ko ne zna da voli?

Može. Ali uz cenu. Jer ljubav sa Škorpijom često znači gubitak sebe. Njegova dominacija nije uvek očigledna – ponekad dolazi kroz šarm, kroz zaštitu, kroz obećanja. Ali iza toga se krije potreba da bude jedini koji odlučuje. O svemu.

Škorpija ne zna za pola mere

Ako muškarac u tvom životu ne zna da te voli bez da te menja, ako tvoje granice vidi kao izazov, a tvoju snagu kao pretnju – možda je vreme da se zapitaš da li si u vezi sa dominacijom, a ne sa ljubavlju. Škorpija ne zna za pola mere. On voli sve ili ništa. A najčešće – sve tvoje, ali ništa tvoje.

