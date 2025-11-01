Muškarci ova 3 znaka su ubedljivo najgori muževi, bolje da ih ne birate za brak

Najgori muževi. Bikovi su karijeristi i posao im je ispred porodice, Device ljubomorne i nesigurne, a Ribe neverovatno nesigurne i lakoverne.

Muškarci rođeni u znaku Ribe, Device ili Bika ubedljivo su najgori muževi. Nećete se usrećiti ako ih izaberete za brak.

Ako je verovati astrolozima, bolje ih je ne birati za brak, jer često izbegavaju emocionalnu odgovornost, teže slobodi ili kritikuju partnera do iscrpljenja.

Riba – neverovatno nesigurni

Ribe se često katapultiraju u zatrovanu vezu. Muški pripadnici ovog znaka poznati su po svom beskrajnom razumevanju i osetljivosti, zbog čega odaju utisak savršene osobe za život.

Nažalost, često naiđu na pogrešnu osobu, onu koja ne zna da ceni sve njihove kvalitete. S obzirom da su i veoma lakoverne, Ribe prihvataju krivicu i zbog toga su neverovatno nesigurne, mnogi misle da su zbog toga najgori muževi.

Devica – ljubomorni i nesigurni

Iako to vešto kriju, pripadnici ovog znaka su veoma ljubomorni i nesigurni. Device počinju da pokazuju svoje slabosti vremenom, odnosno u trenucima kada misle da su se „obezbedile“.

Vole da kontrolišu i manipulišu, zbog čega ne predstavljaju idealne bračne partnere.

Bik – karijeristi, posao ispred braka i dece

Bikovi su veliki karijeristi i umeju da stave posao ispred braka i dece. Oni su odgovorni i mogu da ostanu do kasno u kancelariji zbog posla, umesto da provedu prijatno veče sa suprugom. Istovremeno su pravi hedonisti, poznati su po svojoj galantnosti, koja osvaja partnera.

Mogu da je obasipaju skupim poklonima i najlepšim komplimentima, ali joj neće dati ono najvrednije – vreme za ženu, odnosno najvažniju ženu u njegovom životu.

Naravno, ovo ne znači da muškarci u znaku Bika, Device ili Ribe ne mogu biti dobri partneri, ali zahtevaju više razumevanja, strpljenja i kompatibilnosti.

