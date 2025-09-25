Muškarci rođeni pod ova 3 znaka su najbolji muževi, ako ih imate prave ste srećnice! Da li je tako?

Tri muška horoskopska znaka izdvajaju se među drugim muškim zodijacima po osobini da su najotvoreniji prema ideji zajedničkog života, ozbiljne veze i braka.

Od svih muških znakova, Devica, Vaga i Ovan imaju ubedljivo najbolje kvalitete za bračnog partnera.

Devica: Bez stresa i sekiracije

Muškarci Device su mirni, logično razmišljaju i imaju neobičan smisao za humor. Muški pripadnici ovog znak uvek su tu za osobe do kojih im je stalo, a posvećeni su i drugim stvarima, ali to uvek čine bez puno napora i prirodno, bez stresa i sekiracije.

Device su izvanredni saputnici i vrlo otvorene duše sa feminističkim pogledima na svet.

Vaga: Muško i detinjasto u jednom

Muškarac Vaga voli porodicu, zna da prati svoju suprugu, dobar je muž i otac. Odmeren, korektan, marljiv i iskren… Kućnim poslovima koji se smatraju isključivo ženskim on pristupa s puno poštovanja.

Upravo zbog toga mu se divimo, kao i zbog snažne kombinacije muškog ponašanja u kombinaciji sa detinjastim. Ako ste videli kako se muškarac Vaga igra sa detetom, onda znate na šta mislimo.

Ovan: Voli muške poslove u kući

Muškarac Ovan je duboko konzervativan, gotovo da se raduje ideji o ostvarenju sopstvenog doma i stvaranju sopstvene porodice.

Voli da preuzme inicijativu i radi stvari za dom, ali za razliku od Vage postoje kućni poslovi koje žena treba da radi i oni za koje on smatra da je stvoren. Pa onda nije ni čudo što Ovnovi prave najbolji roštilj, piše Luftika.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com