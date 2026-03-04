Muškarci rođeni u ova 2 horoskopska znaka su najveći slabići: U braku sa njima ne očekujte previše

Slabi muškarci se ne prepoznaju na prvi pogled - otkrivaju se tek u braku. Ova 2 znaka su na vrhu liste, a žene koje znaju, ne greše dva puta.

Postoje muškarci koji izgledaju kao oslonac, a kada zatreba – nema ih. Ne zato što su loši ljudi, nego zato što su određeni horoskopski znaci jednostavno tako građeni. Slabi muškarci ne prepoznaju se na prvi pogled, otkrivaju se tek kada situacija postane ozbiljna.

Ako ste u braku sa jednim od ova dva znaka, verovatno već znate o čemu pričamo.

Ribe

Muškarci Ribe su jedni od najempatičnijih muškaraca u celom zodijaku. Pažljivi su, nežni, uvek spremni da sasluše i iskreno žele da pomognu. Zbog toga mnoge žene u njima vide savršenog partnera – i u početku jesu.

Problem počinje kada treba doneti ozbiljnu odluku, stati u odbranu partnera ili se suočiti sa neprijatnom situacijom. Slabi muškarci poput Riba tada urade ono što znaju najbolje, povuku se. Neće se posvađati, neće reagovati, jednostavno će nestati iz situacije dok se sve ne smiri samo od sebe. A vi ćete ostati da se nosite sa svime sama.

Vodolije

Muškarac Vodolija je zabavan, duhovit i uvek raspoložen za dobru priču. U društvu je odličan, a kod kuće – druga priča. Vodolije imaju prirodnu odbojnost prema svemu što zahteva trud, odricanje ili borbu za nekoga drugog.

Domaćinstvo, finansije, svakodnevne brige, sve to pada na vaša pleća dok on mirno uživa u svojoj udobnosti. Nije da ne voli, nego jednostavno ne vidi zašto bi se previše trudio kada stvari mogu i ovako.

Slabi muškarci nisu bez kvaliteta – ali znajte šta vas čeka

Ni Ribe ni Vodolije nisu bez vrednosti kao partneri. Ako volite mirnog, nežnog muškarca i ne smeta vam da nosite više odgovornosti – mogu biti odlični partneri. Ali ako očekujete nekoga ko će stati uz vas kada bude najteže, bolje da znate unapred šta vas čeka.

