Muškarci rođeni u ova 2 znaka su najveći slabići: Brak sa njima je gotovo sigurno razočaranje

Ako ste u vezi ili braku sa nekim od njih, važno je da znate šta vas čeka – jer razočaranja su skoro neminovna

Većina žena očekuje od jačeg pola da su snažni i da se u njihovom zagrljaju osećaju zaštićeno i sigurno. Međutim, neki horoskopski znakovi su jednostavno slabići.

Ribe

Ribe, rođene između 21. februara i 20. marta, vrlo su emotivna bića. Njihova prednost je urođena empatija, žele da pomognu i da budu korisne. Samim tim je za mnoge žene muškarac Riba ostvarenje sna.

Međutim, problemi se mogu pojaviti u situacijama kada Ribe moraju da donesu ozbiljnu odluku, da se zauzmu za partnera ili za sebe (ili svoje bližnje) – jer Ribe izbegavaju sukob i radije će da napuste neprijatnu situaciju nego da se suoče sa njom.

Vodolija

Vodolije su rođene u razdoblju pre Riba. Reč je o osobama rođenima od 21. januara do 20. februara. Vodolije vole svoju udobnost. Vrlo im je neprijatno da se bore za nešto ili da se ograničavaju za neki cilj. Zbog toga ne možete previše očekivati ​​od muškarca Vodolije da se previše zauzima za vas ili da vam pomaže u domaćinstvu ili vašim brigama.

Vodolije su, s druge strane, prilično flegmatične prirode i zabavno im je da budu u društvu. Dakle, ako želite opuštenog tipa kod kuće i nemate ništa protiv toga da imate više odgovornosti na svojim plećima, onda je on izvrstan partner za vas.

(b92.net)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com