Muškarci rođeni u ova 3 znaka skrivaju najopakiju ljubomoru

Njih ljubomora prati u svakoj vezi i skoro uvek burno reaguju, tako se pazite ovih muškaraca…

Astrolozi su među muškarcima izdvojili tri znaka koja bez zadrške pokazuju svoje ljubomorne strane. Ako ste se pitali koga da posebno čuvate, proverite da li je vaš pod tim horoskopskim obeležjem.

Lav

Lavovi zrače samopouzdanjem i vole da budu u centru pažnje. Njihova narcisoidnost ih tera da očekuju potpunu odanost – ne gube samo strpljenje kad primete da partnerka gleda druge muškarce, već umeju i burno da reaguju kako bi povratili ekskluzivnost koju sebe smatraju jedino vrednom.

Rak

Muškarci rođeni u znaku Raka često pate od unutrašnjih nesigurnosti, pa ljubomoru izražavaju kroz sitničavo prigovaranje i kontrolu. Svaki pogled ili flert njihove izabranice tumače kao prevaru, postaju sumnjičavi i spremni su da otvore teme o tome gde je bila i s kim, čak i kada nema pravog povoda.

Škorpija

Intenzitet i strast Škorpije pretvara se u ljubomornu opsesiju kad osete da im partnerka može izmaći. Njihova potreba za potpunom kontrolom podstiče manipulacije i taktiziranje kako bi ženu zadržali uz sebe, a pri najmanjoj sumnji prelaze granicu i stvaraju napetost iz koje je teško izaći bez ožiljaka.

