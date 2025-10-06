Muškarci rođenu u ova četiri znaka horoskopa ostaju mamini sinovi celog života

Mogu imati veliko poštovanje prema svojim devojkama, ali nije zabavno takmičiti se s njegovom majkom u svakom aspektu života.

Neki muški pripadnici ovih horoskopskih znakova emotivno su vezaniji za majčinsku figuru i često nose tu povezanost kroz ceo život; to ne mora biti negativno, već često znači duboku odanost, potrebu za sigurnošću i jaku emotivnu vezu koja oblikuje njihove izbore.

Rak — emotivna zavisnost i zaštitnički odnos

Rak čuva blisku vezu s majkom zbog duboke emotivne potrebe za sigurnošću; on traži potvrdu i utehu u porodičnom okruženju, često se oslanja na majčinu podršku pri donošenju važnih odluka i ne stidi se pokazati ranjivost.

Bik — praktična povezanost i porodične navike

Bik ostaje vezan za majku kroz zajedničke navike, tradiciju i materijalnu stabilnost; on ceni porodične rituale i često traži praktične savete i potvrdu od majke, posebno kad je reč o domaćim pitanjima i finansijama.

Ribe — idealizacija i nežna zavisnost

Ribe idealizuju bliske veze i majku često vide kao emotivni oslonac i izvor inspiracije; njihov senzibilitet i potreba za razumevanjem vodi ih da zadrže blisku, ponekad i poetsku vezu s majkom tokom celog života.

Jarac — odgovornost koja vuče prema domu

Jarac, uprkos ambicijama i težnji ka nezavisnosti, često oseća jaku obavezu prema porodici i majci; njegova odanost i osećaj dužnosti održavaju vezu živom, jer Jarac vrednuje nasleđe, pravila i praktičnu podršku koju dobija kod kuće.

Biti „mamini sin“ ne znači nužno negativan pad u zrelosti; to može biti izraz bliske povezanosti, uzajamne brige i snažnog porodičnog identiteta koji oblikuje ličnost na razne, često pozitivne načine.

