Na ivici opasne provalije biće 1 znak i 1 podznak tokom praznika za Novu godinu

Za znak Škorpiju i podznak Ovna predstojeći praznici biće posebno rizični. Biće na ivici opasne provalije i mogu da imaju velike traume.

Period oko novogodišnjih praznika nosi intenzivnu i nestabilnu energiju za Škorpije i osobe sa podznakom u Ovnu. Emocije su na ivici, strasti se lako rasplamsavaju, a tolerancija brzo nestaje, što stvara podlogu za burne reakcije.

Ovaj astrološki spoj posebno je opasan jer podstiče impulsivno ponašanje i odluke donete u trenutku, bez razmišljanja o posledicama, a baš tu leži najveća zamka koja vas može odvesti u ozbiljne neprijatnosti.

Najveća opasnost leži u naglim reakcijama, sukobima i potrebi da budete u pravu po svaku cenu. Tokom praznika lako možete ući u konflikt koji se brzo otme kontroli — bilo sa partnerom, porodicom ili nekom autoritativnom figurom. Jedna rečenica izgovorena u afektu ili jedan nepromišljen potez mogu imati dugoročne posledice.

Upozorenja koja ne smete ignorisati

Izbegavajte rasprave u alkoholisanom stanju — emocije tada lako eksplodiraju.

Ne donosite važne odluke pod pritiskom ili besom.

Ne provocirajte i ne testirajte granice drugih, čak ni iz šale.

Pazite na brzinu, naročito u vožnji i fizičkim aktivnostima.

Kako da izbegnete nesreću:

Povucite se kada osetite da vam puls ubrzava. Tišina i distanca u ovom periodu nisu slabost, već zaštita. Što više budete ćutali i posmatrali, manja je verovatnoća da ćete se naći na ivici i napraviti grešku zbog koje biste se kasnije kajali.

Ako uspete da savladate impuls i zadržite kontrolu, praznici mogu proći bez posledica. U suprotnom, zvezde upozoravaju — ovo je period u kojem se greške skupo plaćaju.

(Krstarica/Luftika.rs)

