Najarogantniji su i ponekad bahati: Ovi znakovi uvereni su da su posebni i iznad drugih, sve gledaju s visine!

Svako ponekad pokazuje ponos, ali neki ljudi često prelaze tu granicu i ulaze u područje arogancije.

Astrologija ističe da neki znakovi imaju naglašenu potrebu da se ističu i pokazuju kako su bolji od drugih. Njihovo samopouzdanje ponekad deluje privlačno, ali se lako pretvara u bahatost i osećaj nadmoći. Oni teško priznaju tuđe uspjehe i nerijetko misle da se sve mora vrtjeti oko njih.

Prema astrologiji, upravo ovi znakovi najčešće zrače arogancijom.

Lav: Kralj Zodijaka… i sopstvenog sveta

Samopouzdanje prelazi u egocentričnost.

Veruje da je uvek u pravu i da zaslužuje divljenje.

Teško prihvata kritiku i često ignoriše tuđe potrebe.

Njegova harizma je neosporna, ali može ugušiti druge ako ne dobije pažnju.

Lavovi prirodno vole biti u centru pažnje i uživaju kada ih drugi hvale. Njihova harizma i samopouzdanje ponekad prelaze u uverenje da im niko nije ravan.

Kada osete da im pažnja izmiče, mogu postati teatralni i nametljivi. Često misle da njihovi stavovi i postignuća imaju veću vrednost od tuđih. Zbog toga ih često doživljavamo kao arogantne.

Ovan: Direktan do tačke bahatosti

Impulsivan i tvrdoglav, ne voli da mu se protivreči.

Veruje da zna najbolje i ne trpi sporost ni neodlučnost.

Njegova energija je zarazna, ali može delovati kao nepristojna dominacija.

Često ne primećuje da je povredio druge — jer je fokusiran na cilj.

Ovnovi su tkmičarski nastrojeni i uvek žele biti prvi u svemu što rade. Njihova potreba za dokazivanjem može delovati kao uverenje da su sposobniji i snažniji od drugih.

Iako ih pokreće energija i ambicija, često im je teško priznati tuđe zasluge. Oni žele biti vođe i predvodnici, što ponekad rezultuje bahatim ponašanjem. Njihova uverenost u sopstvenu posebnost može druge ostaviti s dojmom arogancije.

Jarac: Hladan perfekcionista

Usmeren na uspeh, često deluje kao da je iznad drugih.

Veruje u sopstveni sistem i teško prihvata alternativna mišljenja.

Njegova ozbiljnost i distanca mogu se tumačiti kao superiornost.

Ne pokazuje emocije lako, pa deluje kao da ne mari za druge.

Jarci su ambiciozni i izuzetno usmereni na uspjeh, ali njihova odlučnost često ih tera da gledaju druge s visoka. Oni veruju da ih naporan rad i disciplina čine boljim od onih koji nemaju iste vrednosti.

Kada postignu ciljeve, skloni su isticati svoje zasluge i uspoređivati se s drugima. Njihova stroga priroda i uverenost u sopstvenu ispravnost lako se mogu protumačiti kao bahatost.

Škorpija: Nedodirljiva i kontrolisana

Intenzivan i zatvoren, ne dozvoljava lako pristup.

Njegova potreba za kontrolom i snaga volje često deluju zastrašujuće.

Ne voli da mu se protivreči i teško priznaje greške.

Njegova hladna distanca može ostaviti utisak umišljenosti i nedostupnosti.

Škorpije su intenzivni i samouvereni, a njihova snažna prisutnost često deluje zastrašujuće. Uvek žele imati kontrolu i neretko veruju da bolje razumeju ljude i situacije od drugih.

Njihova sklonost dominaciji može ostaviti dojam da se smatraju posebnim i iznad svih. Kada se osećaju ugroženo, mogu postati posebno ponosni i nedostupni. Upravo ta kombinacija moći i distance često ih svrstava među najarogantnije znakove horoskopa.

Zaključak: Čak i najprijatniji i najljubazniji ljudi umeju da budu arogantni, grubi ili bezobzirni, kad im nešto pritisne okidač. Arogancija u horoskopu često proizlazi iz prevelikog samopouzdanja, potrebe za kontrolom ili uverenja da se zna najbolje. Međutim, arogancija ne mora da bude nužno i zlonamerna, ona je često odraz nesigurnosti, potrebe za priznanjem ili zaštitnog mehanizma.

