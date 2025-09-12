Najbezobrazniji horoskopski znakovi: Ne ulazite u svađu sa njima, nećete se dobro provesti

Nekoliko horoskopskih znakova ističu se po svojoj nepristojnosti i bezobrazluku prema drugima, a teško im pada i da se izvine.

Moraju da budu veće diplomate ako žele zrelo da reše neugodnu situaciju, prenosi index.hr.

Strelac

Strelci su ljudi koji vole zabavu, ali oni su najgrublji na astrološkoj karti. Neljubaznost je vrlo očigledna u njihovom ponašanju i pored toga uopšte neće da se izvine.

Škorpija

Škorpije nije briga za tuđa osećanja i reći će šta misle, bez ustručavanja i bez obzira na situaciju. Vrlo često su te misli neugodne i cinične.

Blizanci

Blizanci se smatraju najnezrelijim horoskopskim znakom i zato ponekad ne mogu da kontrolišu svoja osećanja. Ne mogu da podnesu tuđa osuđivanja, kritikovanja, a najgore je kada im se emocije gomilaju i na kraju buknu u vrlo neugodan ispad.

Ovan

Ne vole kad ne mogu da imaju kontrolu u bilo kojoj situaciji. Kad stvari krenu u suprotnom smeru, postaju bezobrazni i ne biraju sredstva kojim će vas povrediti. Oni su jedni od najpoznatijih “udarača ispod pojasa”.

Bik

Bikovi su prilično rezervisani, pa ako ih isprovocira bilo šta ili bilo koja osoba, neće im dati da budu bezobrazni. Dakle, ako imate prijatelja Bika, dobro razmislite pre nego što ga iznervirate, jer će se salva uvreda te osvete usmeriti prema vama.

