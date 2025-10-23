Kamenog srca i nemilosrdan: Ovo je ubedljivo najbezosećajniji horoskopski znak

Ovaj znak je pravo čudo zodijaka. Ume da bude toliko okrutan da mu se ne treba zamerati. Istovremeno, toliko je plašljiv da se boji čak i sopstvene senke. Možda je baš zbog toga takav. Bilo kako bilo, najbolje je da mu ne stajete na put. On je… Jarac.

Jarčevi su bezosećajne i mrzovoljne gromade. Imaju kamene face i kameno srce. Ubeđeni su u svoju veličinu i nezamenljivost. U pitanju su prikriveni despoti ako ne mogu otvoreno da vladaju. Javni su tirani ako im se da bilo kakav oblik vlasti. Ovo važi za posao, ali i za partnerski odnos.

Hladna logika skrivenog straha

Oni su mrzitelji i kritičari svih. Smatraju da samo njihova reč treba da se poštuje i besprekorno sluša. Kada su u podređenom položaju, nemilice se ulizuju nadređenima. Žele da uspeju po svaku cenu. Za taj uspeh im nije bitno šta treba da urade.

U suštini, Jarčevi su užasno nesigurni. Boje se sebe, boje se drugih. Boje se neuspeha. Najviše se boje da se emotivno otvore. Iz tih strahova pokazuju najgore osobine svoje ličnosti. Kada se Razbesne, nemoguće ih je kontrolisati. Mogu da budu užasno agresivni i neverovatno okrutni.

Škrtice su i za materijalne i za emotivne stvari. Ukoliko smatraju da ste nepodobni za partnera, mogu vas držati kraj sebe. To traje samo dok ne nađu nekog pogodnijeg. Oni traže osobu koja ispunjava sve njihove uslove za brak i porodicu. Ukoliko želite da pobegnete iz ovog odnosa, budite samo svoji. Budite slobodni i ekscentrični. Jarčevi to jednostavno ne podnose.

