Najbolja majka i supruga: Žena rođena u ovom znaku najveća je radost svakom muškarcu!

Ovu ženu najviše ideal kada je u pitanju uloga supruge i majke. Ko njoj izazove suze na lice, nema prava da se nada sreći.

Važi za damu koja je veliki emotivac, koju prijatelji mnogo vole, jer je uvek tu za njih, spremna da pokloni ljubavi i više nego što joj se pruži. Ona je najveća radost za muškarca, a u pitanju je žena Rak!

Uprkos preteranoj emotivnosti i ranjivosti, ako je život surov prema njoj, postaje jaka kao stena, ni sama ne zna odakle joj toliko hrabrosti da ide napred i ruši sve prepreke pred sobom. Ono što ovu ženu krasi najviše jeste ideal kada je u pitanju uloga supruge i majke.

Kako je osvojiti i šta dobijate zauzvrat?

Pre nego što zavedete damu u znaku Raka slobodno načinite prvi korak. Ona je po prirodi stidljiva, potrebno je da joj muškarac prvi priđe. Lako ćete je osvojiti, samo budite fini i prijatni prema njoj, a ona će vrlo brzo početi da gugla venčanice i imena za bebe na internetu.

Ne prija joj ako je muškarac grub ili suviše navalentan. Dakle, sa njom samo polako, kao prema delikatnoj i skupocenoj skulpturi. U trenutku kad se zaljubi i uđe u vezu, za nju ne postoji više niko osim voljenog muškarca. Idealna je kao supruga, majka i domaćica. Za ovu ulogu se sprema gotovo od ranog detinjstva.

Devojčice u znaku raka uvek imaju lutke – bebe od kojih se ne odvajaju. Potreban joj je muškarac na kojeg može da se osloni, a on treba da bude nežan i pažljiv prema njoj, jer je jako emotivna i osetljiva.

Idealan partner za nju je muškarac Bik, koji traži upravo ženu poput nje: nezaštićenu damu, predanu suprugu i majku, nekog ko voli nežnosti u krevetu i nekog ko je tradicionalan. Slagaće se dobro i sa Ribama i Devicama. U obzir može doći i muškarac Škorpija, ali samo ako nije neveran ili ,,plejboj“.

Dobro vaspitava svoju decu

Nemojte misliti da će Žena Rak, kao najbolja mama zodijaka, razmaziti svoju decu ili ih držati pod staklenim zvonom. Kod nje se zna red, deca imaju svoje obaveze, uči ih kako da budu samostalna i odgovorna, a da pri tom nije nimalo stroga. Baš kao što ona vama pruža ljubav, uzvratite joj istom merom. Pogotovo ako je vaša mama rođena u znaku Raka. Spremite nekad ručak umesto nje, raspremite joj kuću, izvedite je na kolač.

I njoj je bitno da se oseća voljeno , da joj drugi pruže malo pažnje. Ako joj neko ugrozi porodicu, nije više tako emotivna i ranjiva. Isećiće vas svojim klještima na komade.

Kod nje ne važi pravilo „Briga me šta drugi misle“. Previše obraća pažnju na tuđe kritike, zbog čega često bude povređena. Žene Rakovi umeju da se izoluju, da se povuku u svoju ljušturu i da se teško otvore pred drugim ljudima. Uprkos preteranoj emotivnosti i ranjivosti, ako je život surov prema njoj, postaje jaka kao stena, ni sama ne zna odakle joj toliko hrabrosti da ide napred i ruši sve prepreke pred sobom. Krakteriše je i doza misterije.

Žena koju svi vole

Žena Rak je plemenita, čiste i tople duše, a njena pozitivna energija i harizma će vas oboriti s nogu. S obzirom na to da je pozitivna osoba i dobar i iskren prijatelj, ženu Račicu svi vole!

Njoj uvek možete verovati jer vas neće razočarati. Ali ako vi povredite ovog anđela, slobodno spakujete kofere i stidite se! Ona sigurno nema čega da se stidi, ali svi oni koji su nju povredili treba da se stide.

Onaj ko njoj izazove suze na lice nema prava da se nada sreći. Žena Rak je odana, pouzdana i brižna. Ona je prilagodljiva i odgovorna. Uvek je odana ljudima koji je cena i podržavaju, ali je takođe znak koji voli da brine o drugima, piše 24sedam.

Ako je ikada povredite možete odmah spakovati kofere i otići, jer jednostavno treba da se stidite što ste povredili jednu ovakvu damu. Jedna od najlepših osobina jedne Račice je njen sposobnost da učini da se drugi ljudi osećaju dobro u svojoj koži i da se uvek osećaju voljeno. I svi se mogu osloniti na nju, jer će ona sve saslušati ako imaju neki problem i na svaki način će pokušati da im pomogne.

