Najbolja majka se rađa samo u jednom znaku horoskopa – da li ste i vi među njima?

Ako malo zastaneš i razmisliš o ženama koje su te bezuslovno volele, koje su znale kad ćutiš da ti nešto fali i koje su uvek imale „ono nešto“ utešno – velika je šansa da ćeš se setiti jedne stvari.

Rak. Da, baš taj znak. I nije to slučajno.

Rak je znak kojim vlada Mesec, a Mese e pa on upravlja emocijama, instinktom, brigom. Majčinstvo im dolazi prirodno, bez uputstva i bez mnogo filozofije. Rak majka ne mora da pita šta detetu treba – ona to oseća. Nekad i pre nego što dete samo shvati.

Ono što Rak majke izdvaja nije samo nežnost. To je ta tiha snaga. Ona koja te uči da budeš hrabar, ali i da je u redu plakati. Da se svet ne ruši ako pogrešiš, ali da se odgovornost ne izbegava. Zvuči poznato? Verovatno zato što su Rak majke majstori balansa između topline i granica.

Naravno, nisu savršene. Znaju da budu previše zaštitnički nastrojene. Nekad stežu jače nego što treba. Ali sve to dolazi iz jednog mesta – brige. Prave, sirove, iskrene.

Praktičan savet za Rak majke (ili one koje to žele da budu): naučite da pustite. Ne zato što vam je manje stalo, već zato što deca rastu upravo onda kada im date prostor da padnu i ustanu sami. Vaša podrška je već tu – ne mora uvek biti vidljiva.

A ako niste Rak? Ne znači da ne možete biti sjajna majka. Ali ako ste ikada imale Rak osobu u svom životu, znate o čemu pričamo. To je ona energija doma, sigurnosti kad je dan bio loš.

Biti najbolja majka ne meri se savršenstvom, već prisutnošću. A Rak je u tome neprikosnoven.

Pitanje je samo jedno – da li ste vi taj znak ili ste imali sreću da vas je jedan Rak odgajio?

