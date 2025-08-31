Najbolje horoskope danas ima ovih 5 znakova, doživeće nešto o čemu su dugo sanjali

Prva četvrt Meseca u Strelcu izlazi na današnji dan, 31. avgusta 2025. godine, što bi vas moglo učiniti pomalo nemirnim. Ovaj mesec vam govori da više ne oklevate, budite hrabri i krenite za vizijama koje sanjate noću.
Tranzit Meseca u Strelcu vas gura u sobe, razgovore i ideje za koje niste znali da čekaju, ali ste srećni što ste deo toga.
Pet horoskopskih znakova sa najboljim horoskopima u nedelju dozvoljavaju sebi da se osećaju udobno u neudobnom, koristeći pozitivnu energiju da pokreću svoje živote napred.
1. Strelac
Obzirom da je Prva četvrt Meseca u vašem znaku, imate jedan od najboljih horoskopa 31. avgusta. Najviše ćete osetiti ovaj tranzit, ali naravno da vam ova energija nije strana. Danas postoji intenzivna želja da žurite ka sledećem uzbuđenju i sledećem horizontu. Ali pravi test u nedelju je vaš nivo samopoštovanja.
Možete li da ostanete u svojoj moći i priznate kuda idete, čak i ako je mapa polunacrtana i putevi se ruše iza vas? Ipak, šepurite se. Imate talenat da spoticanja učinite namernim. Prihvatite neizvesnost i nećete požaliti.
2. Devica
Zidovi oko vas šapuću, škripe, a možda čak i stenju pod sopstvenom istorijom. Tokom prve četvrti Meseca u Strelcu, vazduh u vašem prostoru je nemiran, odražavajući ubrzani puls u vašim venama.
31. avgusta, nešto želi da se promeni, bilo da je to nameštaj, osećanja, sećanja ili sama ideja doma. Iskoristite svoj sjajan horoskop u nedelju i pustite nešto novo unutra, čak i ako deluje neuglađeno ili sirovo. Neka vaš prostor odražava tačno ono što jeste, potpuno živo i bez izvinjenja.
3. Vaga
Vaše oči sijaju elektricitetom 31. avgusta, naboj koji više ne možete ignorisati. Pod prvom četvrti Meseca u Strelcu, ljubaznosti deluju tanko, dok se iskrenost oseća kao oružje i oslobođenje.
Reci svoju istinu u nedelju, čak i ako je glasna. Šarm je tvoj saveznik, ali istina je tvoja moć. Kada koristiš i jedno i drugo, svet se naginje bliže, a ti se naginješ u sebe. Sada se ispod tvoje elegancije krije svirepost.
4. Bik
Danas vode zovu, a ti ne možeš da uđeš na prstima. Intimnost te vuče dole, sporo i neumoljivo, zahtevajući da pokažeš više nego što ste se ikada usudili. Dno je mračno, ali dubina je mesto gde čeka transformacija. Ljubaznost i uzdržanost vas neće tamo odvesti. Umesto toga, morate rizikovati, izliti, zaroniti i predati se.
U nedelju, pustite da trenutna stvar testira šta ste spremni da date i osetite. Samo ako se potpuno upustite, možete pronaći alhemiju povezanosti koja vas menja iznutra.
5. Blizanci
Ljudi u vašoj orbiti su ogledala. Neki su ljubazni, dok su drugi nemilosrdni. Oni odražavaju tamo gde ste pravili kompromise, gde ste se povlačili i gde ste sakrili svoju vatru. 31. avgust nije dan za održavanje mira. Okružite se onima koji vas guraju, izazivaju i zahtevaju da pokažete svoje najbolje ja. Samo tada ćete rasti.
Tokom prve četvrti Meseca u Strelcu, morate odlučiti da li želite refleksiju ili stagnaciju. Izbor može delovati pomalo neprijatno, ali je nesumnjivo vaš, prenosi YourTango.
