Najbolje horoskope danas imaće ovih 5 znakova, utorak je za hrabrost, počinje novi život i uživajte u divnom danu!

Najbolje horoskope imaće danas Lav, Blizanci, Vodolija, Ribe i Jarac. 28. oktobra 2025. godine Sunce u Škorpiji na petom stepenu Lava stvara snažnu energiju za njih.

Utorak je za hrabrost. Strah nas ponekad može sprečiti da doživimo čudo života. Ekonomske brige vas mogu ometati. Možda se osećate izostavljeno jer ste usamljeni ili nemate nekoga u svom životu ko je dovoljno poseban da biste intimno uživali ili voleli.

To je ono što vam Sunce u Škorpiji na stepenu Lava pomaže da istražite.

Pošto je Škorpija hirurg zodijaka, ona uklanja ono što vam šteti u životu i ostavlja ranu otvorenu za kiseonik da dopre i zaceli. U utorak će u svet pet astroloških znakova biti udahnut novi život. Počinje hrabrim korakom napred da se suočite sa strahom.

1. Lav – porodica u centru današnjih zbivanja

Imaćete najbolji horoskop 28. oktobra, jer ćete naučiti da se suočite sa strahom vezanim za vašu porodicu, a to podrazumeva traženje prostora kako biste se mogli odmoriti. Porodica vam toliko znači. Oni su srce svega što radite u ovom životu, ali postoje trenuci kada se brinete da ćete razočarati ljude koje volite. Često blistate da biste usrećili druge. Ne želite da se osećaju loše jer prolazite kroz krizu ili teško vreme.

Danas ćete raditi na izgradnji hrabrosti, što znači biti iskren i priznati kada vam je potreban prostor. Ne tražite uvek to, ali imati malo vremena za sebe je ogromno!

Jedan dan odmora će smiriti vaš um i dati vam energiju koja vam je potrebna kasnije. Sutra ćete se osećati bolje, i to je deo onoga što danas čini najboljim za vas.

2. Blizanci – prijatelji vam mnogo znače

Danas imate najbolji horoskop, jer ćete naučiti da se suočite sa strahom vezanim za unutrašnji krug poverenja. Prijatelji vam toliko znače. Uvek ste tu kada vam neko zatreba. Vi ste prva osoba koja daje savet, čak i kada ga ne tražite.

Kada neko ima problem, odvojite vreme da ga saslušate (i brbljate). Vi ste večno sunce u životima drugih. Žurite ka rešenjima i ne dozvoljavate da se problemi nagomilavaju.

Tu se takođe ponekad možete osećati uplašeno. Ne znate uvek tačan odgovor, a ako vreme ističe, brinete da ćete nekoga izneveriti. Danas stvari počinju da se menjaju i shvatate da ste se oslobodili kontrole.

Morate da pustite univerzum da radi ono što treba. Ne možete biti sve u svakom trenutku. Čovek ste, ali ako je problem prevelik za vas, nikada nije prevelik za moćnike!

3. Vodolija – strah za karijeru

Imaćete najbolji horoskop 28. oktobra, jer ćete naučiti da se suočite sa strahom vezanim za vašu karijeru. Volite da budete inovator, što često znači biti korak ispred drugih. Ipak, život se brzo kreće. Možda ne znate uvek gde treba da počnete, a ponekad ne znate šta ne znate.

Volite da mislite da imate sve odgovore. Često zamišljate sebe kao, u najmanju ruku, jednu od najpametnijih, najbolje informisanih osoba u prostoriji. Pa ipak, danas se možda osećate kao da ste se previše upleli.

Možda vam je teško da shvatite šta se zaista dešava, pa ne možete da pružite uvid ili doprinos. Dobra vest je da će drugi intervenisati, tako da vi ne morate. Osvežavajuća je promena kada ljudi preuzmu loptu tamo gde je vi ispuštate.

Videti druge kako se kreću u akciji čini da se osećate dobro, i danas prelazi iz ne baš dobrog u najbolji.

4. Ribe – danas menjate način razmišljanja

Danas imate najbolji horoskop, jer ćete naučiti da se suočite sa strahom povezanim sa vašim načinom razmišljanja. U poslednje vreme ste se pitali da li svet poludi. Pitali ste se da li ste vi ili oni ludi. Možda trenutno ne znate, i teško je osećati se sigurno i bezbedno u svojoj koži kada vam se čini da se svet oko vas svakog dana raspada.

Međutim, danas počinjete da osećate da postoji razlog iza ludila. Ne znate kako ili zašto se sve dešava, ali ne morate. Počinjete da osećate olakšanje, a svet je manje komplikovan nego što ste u početku zamišljali.

Stvari ne moraju nužno da budu bolje, ali ono što postanu je razumljivo, i to je zaista sve što želite u ovom trenutku.

5. Jarac – raste vam krug prijatelja i tima

Jarče, imaćete najbolji horoskop 28. oktobra, jer vaša mreža počinje da raste. Vi ste tip osobe koja voli da radi sama, ali takođe zna vrednost tima i zajednice. Vi ste tip osobe koja ceni tuđe snage. Volite da vidite ljude kako rastu u oblastima rada prema kojima osećaju najveću strast.

Niste takmičarski nastrojeni jer mislite da ste jedina osoba koja može da pobedi. Volite uspon ka uspehu i uživate u pozitivnom uticaju na druge.

Danas shvatate da postoji oblast vašeg života koja vam pomaže da pomognete ljudima u vašoj mreži. Možete nekoga preporučiti ili ponuditi savet. Ulazite u ritam gde počinjete da budete deo zajednice.

Osećate se dobro i sviđa vam se. Pravite razliku.

(Krstarica/YourTango)

