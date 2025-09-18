Najbolje horoskope danas imaju ovih 5 znakova: Blagosloveni su, danas im je najsrećniji dan ove godine!

Kada Merkur stoji u suprotnosti sa Saturnom, dobijate jasniji osećaj pravca i svrhe. Morate duboko u sebi znati šta želite, ali da biste to postigli, dobro je imati plan igre. Srećom, Saturn ima zabavan način da skine prašinu sa stvari i kristalizuje svrhu.

Zemljani znaci vole da znaju da je put čist. To se dešava u četvrtak, što ga čini jednim od najboljih horoskopskih dana na rasporedu ove nedelje.

Danas, 18. septembra 2025, zvezde posebno osvetljavaju put sledećim horoskopskim znakovima, donoseći im sreću, prilike i emotivnu jasnoću. Evo ko ima najviše razloga za osmeh i šta im astrolozi savetuju

1. Devica: Volite ozbiljnost u vezi, budite svoji

Imaćete danas jedan od najboljih horoskopa, jer će se vaš lični i ljubavni život srediti. Trebalo bi vam malo pomoći da razjasnite šta želite u ljubavi. Merkur će biti blizu Sunca još nedelju dana. Kada je vaša vladajuća planeta tako skrivena, mogla bi vam dobro doći pomoć Saturna. To donosi ozbiljnost vašoj vezi. I, volite ozbiljnost. To odgovara vašoj ličnosti koja želi da završi sve.

Danas vam postaje očigledno ono što treba da se otkrije o vašoj vezi. Kao da su svetla upaljena u mračnoj sobi i sve što treba da znate o sebi i drugima je na vidiku.

Imati ljubav isplaniranu za vas je ogroman blagoslov. Ublažava brigu o budućnosti. Daje vam osećaj mira u srcu. Sve što treba da uradite jeste da budete svoji i zaista nema ništa bolje!

2. Blizanci: Ljudi vas poštuju i vi to osećate

Imaćete jedan od najboljih horoskopa 18. septembra zbog doma, karijere i vežbanja na način koji niste očekivali. Otkako se Merkur prošle nedelje toliko približio Suncu, život vam je izgledao pomalo opterećujuće. Ali Saturn dolazi i obavlja deo teškog posla za vas, olakšavajući uočavanje šta se može učiniti da bi vaš kućni život bio bolji.

Najvažnija stvar koju treba zapamtiti je da vas ljudi danas poštuju, a i vi osećate poštovanje prema sebi. Ovo je prvi dan za vas i dobar je dan za imati ga.

3. Ribe: Nosite brigu u svom srcu

Danas vam je duboko stalo do toga kroz šta drugi ljudi prolaze. Nosite brigu u svom srcu i to može uticati na način na koji komunicirate sa drugima. Tu Saturn stupa na scenu. Pomaže vam da budete veća osoba.

Kao veća osoba, težiš vezama sa osećajem zrelosti i ozbiljnosti. Merkur u Devici ti daje razumevanje i empatiju prema drugima. Možeš postavljati čvrsta pitanja i davati zdrave savete.

Osećaš se bliže ljudima do kojih ti je stalo. Manje je pitanja, a više stvarne komunikacije. Mentalna intimnost ti je toliko važna, zbog čega je danas jedan od najboljih dana za tebe ove nedelje.

Dobijaš ono što želiš bez osećaja da moraš previše da radiš za to. Ovo je odličan dan da tražiš ono što želiš i da to dobiješ.

4. Strelac: Volite ideju učenja od velikih

Volite ideju učenja od velikih umova i voleli biste da budete deo nečeg većeg od sebe. Sa svetom koji je sve više povezan onlajn, ali i dalje nepovezan lično, izazovno je održavati odnose jedan na jedan. Ali Saturn je tu da vam pomogne da se povežete sa ljudima na način koji traje.

Učite da se uzdržite i slušate druge; takođe kažete ono što treba da kažete, a da ne preterujete.

Ostvarujete svoje ciljeve, a Saturn daje težinu vašoj poruci. Ovo je odličan dan za upisivanje sa mentorom ili zakazivanje vremena za izlazak sa prijateljima. Ove nedelje ćete ostvariti sve divne stvari koje ste želeli da uradite, a danas je samo početak.

5. Jarac: Imate jasnoću i osećate viši poziv

Vi ste jednostavan tip ličnosti. Ne volite da gubite vreme kada je u pitanju obavljanje stvari koje treba da se urade. Više volite jasan put, a Merkur u opoziciji sa Saturnom vam pomaže da to postignete.

Imate jasnoću uma i osećate viši poziv koji niste imali u prošlosti. Oblasti života u kojima ste bili pomalo nesigurni postaju stabilnije. Kao rezultat toga, osećate se samopouzdano.

Dan je savršen za planiranje predstojećih putovanja, posebno ako planirate da idete negde gde se krši rutina koju drugi često očekuju da sledite. Dobro je vreme da se prijavite za kurs koji će vas mentalno izazvati da razmišljate drugačije.

Bonus energija za sve znakove

Mesec u Vagi podstiče potrebu za ravnotežom, pa je dan idealan za završavanje konflikata, estetske projekte i emotivno usklađivanje.

Venera u Lavu dodaje dozu romantične strasti i izražavanja emocija, to je savršen trenutak za nežne gestove.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com