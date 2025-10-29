Najbolje horoskope imaju danas, ovi znakovi vratiće se u normalan život, baš onakav kakav žele!

Najbolji horoskop danas imaće Blizanci, Vodolija, Lav, Rak i Jarac. Ovih 5 znakova imaju najbolje horoskope celog dana u sredu, 29. oktobra. Mesec će napustiti Jarca i ući u Vodoliju, što ovaj dan čini zaista dobrim za pet astroloških znakova.

Mesec je povezan sa vašim emocijama. U ponedeljak i utorak, Mesec je bio u negativnom položaju u Jarcu, što je znatno otežalo izražavanje emocija; pa se umesto toga osećanja potiskuju. Ali u sredu se osećanja mogu proceniti, što je takođe prvi korak ka emocionalnoj svesti. Svesnost vas čini živim.

Mesec u Vodoliji donosi pozitivnu novu energiju pet astroloških znakova. Ako ste jedan od njih, pronaći ćete nadu i shvatićete da možete da se snađete u bilo kojoj situaciji sa kojom se danas suočite. Više nego ikad znaćete šta treba da uradite i kako to da uradite.

U sredu ćete preći sa osećaja prezauzetosti na osećaj emocionalne kontrole. Horoskop za sredu postaje početak zrelosti i rasta jer ste konačno u kontroli, spremni da analizirate i dođete do suštine onoga što vas muči.

1. Blizanci – važan moralni kompas i snažan osećaj za etiku

Imaćete najbolji horoskop 29. oktobra, jer možete raditi na usklađivanju svojih vrednosti sa životom koji želite da živite. Kada Mesec uđe u Vodoliju, stimuliše vaš moralni kompas i snažan osećaj za etiku.

Ponekad možete biti dvolični, ali ne zato što pokušavate da uradite nešto pogrešno ili zato što ne znate šta želite. Naprotiv, znate šta želite, ali možete biti onaj ko voli ljude i želi da usreći sve ostale. Nadate se najboljem u teškim situacijama i strpljivo čekate bolji ishod.

Volite dobru mentalnu slagalicu, a današnji izazov toliko stimuliše vaš um da se osećate zaista optimistično i verujete da život ide nabolje.

2. Vodolija – stvarate život kakav želite

Vodolije, imaćete najbolji horoskopski dan 29. oktobra, jer je vreme da stvorite život kakav želite da živite. Zahvaljujući Mesecu koji napušta Jarca i ulazi u vaš horoskopski znak, osećate se mnogo više kao vi u sredu.

Više ne morate da pratite prošlost. Umesto toga, možete se odmoriti znajući da ste fokusirani na sadašnji trenutak. Radićete na budućnosti i životu koji želite da izgradite.

Danas je idealan dan za postavljanje ciljeva i mapiranje želja za 2026. godinu. Koji je vaš plan za 6 meseci, 1 godinu, 5 godina i 10 godina? Odgovorite sami na pitanja i shvatićete šta se dešava.

3. Lav – samo analizirajte svoju ulogu u vezi

Danas imaćete najbolji horoskop, jer vidite stvari u vašoj vezi koje treba promeniti i znaćete šta da uradite da biste to ostvarili. Rešavanje problema u vezi je mnogo lakše kada se odvojite od ishoda.

Ne morate da kontrolišete situaciju, drugu osobu ili proces. Umesto toga, slobodni ste da analizirate svoju ulogu u vezi. Gledanje stvari iz daljine daje vam nadrealni osećaj sigurnosti i samopouzdanja. Samopouzdanje je privlačno drugima i pomaže da unesete pravu energiju u vašu vezu danas.

4. Rak – napokon shvatate da ste okruženi prijateljima

Imaćete danas najbolji horoskop, jer ste fokusirani na davanje i primanje u odnosima, posebno na to kako ne morate sve da radite sami. Mesec u Vodoliji vam otkriva mnoge načine na koje vam prijatelji, kolege i svet mogu pokazati kako da postignete svoje ciljeve. Svedočite čudima saradnje i osećate uzbuđenje potencijala i perspektive.

Lepo je kada osećate da se mogućnosti šire i da se situacije razvijaju. Mesec u Vodoliji stimuliše vašu maštu u sredu. Osećate se kao da ste deo nečeg društvenog, velikog i primamljivog. Danas je najbolji dan jer prelazite sa osećaja usamljenosti na shvatanje da vas okružuju saveznici.

5. Jarac – rastu vam finansije

Danas vam je najbolji horoskop. jer počinjete da vidite znake rasta u svojim finansijama. Seme koje ste posadili počinje da klija. Ako počnete da vežbate, primetićete promene u svom fizičkom stanju. Ako ste učili novu veštinu, videćete blagi skok u svojoj tehnici.

Ako ste pokušavali da naučite nešto o sebi, otkrićete nešto. Potrebno je vreme da vidite kako vam vaši napori koriste kada prvi put počnete. Međutim, Mesec koji napušta vaš znak i ulazi u Vodoliju pruža jasnoću i osećate se mnogo sigurnije u svoje izbore.

(Krstarica/YourTango)

