Najbolje horoskope imaju oni danas, petak im je najsrećniji dan ove nedelje!

Najbolje horoskope ima danas Strelac, Device, Blizanci, Ribe i Bik. Ovih 5 horoskopskih znakova imaju 24. oktobar 2025. najsrećniji dan cele ove nedelje. Merkur u trigonu sa Jupiterom, koji počinje u petak, donosi im odličnu energiju

Petak je prvi dan pozitivne vibracije koja vam dolazi od Merkura u trigonu sa Jupiterom. Merkur u trigonu sa Jupiterom je bela zastava predaje koja se podiže između dve planete koje se obično ne vole previše. Pa ipak, njihov razgovor u petak je civilizovan i prijatan.

Astrološka prognoza za ovih pet astroloških znakova počinje sa povlačenjem napetosti i povratkom jasnoće. Merkur u trigonu sa Jupiterom znači da je vreme da svoje velike ideje pretvorite u izvodljiv plan. Nemojte se previše širiti, već se fokusirajte na male korake. Njihov odnos planeta, kada se odnosi na Jupiter, znači da ostanete optimistični, posebno ako se vaša primena plana ne poklapa baš sa vašom vizijom.

Mnogo toga dobrog se dešava ovde i ima puno prilika da vidite zašto je danas, od svih dana najsrećniji dan, najbolji u horoskopima cele nedelje.

1. Blizanci – konačno vam se popravljaju finansije

Vi ste prvi horoskopski znak sa najboljim horoskopima 24. oktobra i konačno vidite svetlo na kraju veoma mračnog tunela u vašim finansijama. Merkur u Škorpiji je otkrio neke veoma neprijatne istine o vašem životu kojima se, znate, treba pozabaviti. Stres koji ste prošli i brige koje vas muče noću. Sve je to bilo u prvom planu vašeg uma. Problem koji tek treba da rešite je kako da ih rešite.

Dakle, tokom trigona Merkura i Jupitera, vidite kako se proces može povezati. Postoji mogućnost da vam pomogne da ublažite napetost u vašim ličnim finansijama. Cenite ono što danas otkrijete jer vam se rešenje čini izvodljivim. Imaćete šansu da se izvučete iz bilo koje situacije sa kojom se suočite, i to je samo pitanje vremena.

2. Devica – konačno izgovarate sve šta mislite

Konačno možete reći šta mislite. Ne na grub način, već jasno i direktno. Odnos između Jupitera i Merkura pomaže u stvaranju strukture oko složenih ideja. Oni vas sprečavaju da previše kažete nekome, tako da se kada delite, osećate dobro. Nikada vam se ne sviđa kako Jupiterova energija podstiče ekspanzivnost u jeziku. Više volite da ostanete rezervisani. Vi ste veoma privatna osoba.

Harmonična energija vam pomaže da prvo razmišljate, pa onda govorite (a ne obrnuto). Reči mogu biti smešne kada ste Devica jer želite intimnost koju mogu doneti, ali više volite da ne otkrivate previše svoj život. Ravnoteža između ranjivosti i transparentnosti je ono što čini da današnji dan ispadne prilično dobro. Osećate se kao da možete biti ono što jeste, a da pritom ne izdate svoju potrebu za privatnošću i prostorom.

3. Strelac – prihvatate svoje strahove

Imaćete najbolji horoskop 24. oktobra, jer ste spremni da prihvatite svoje strahove i upoznate se sa njima na način na koji nikada ranije niste. Strahovi izlaze na površinu tokom godine kada je Jupiter u Raku, i kada se osećate uplašeno, to vam se ne sviđa. Želite da budete viđeni i poznati kao ratnik kakav jeste. Vi ste strelac! Vi ste pobednik!

Dakle, mirni odnos koji se manifestuje tokom trigona Merkura i Jupitera čini nešto za vas. Čini dobro delo. Pomaže vam da stavite strah na svoje mesto. On se smiruje, a vi ga istražujete i vidite zašto vas je mučio sve ovo vreme. Shvatate da to zapravo nije ništa strašno.

Nema nikakvu moć nad vama. Postajete intimno upoznati sa tim kako vas neostvareni strah sapleće i sprečava da živite svoj najbolji život. I to je ono što vam pomaže da iskoristite današnju energiju na načine na koje niste imali u prošlosti. Odlično!

4. Ribe – shvatate koliko pružate drugima

Vaš horoskopski znak će imati najbolje horoskope 24. oktobra, jer shvatate koliko pružate drugima, a to vam daje snažan osećaj hrabrosti i samopouzdanja koji vam je nedostajao u prošlosti. Nemate nisko samopoštovanje, ali postoje trenuci kada se brinete da previše napadate. Osećate da bi možda, slučajno, trebalo malo da se umanjite kako biste umesto toga podstakli druge.

Ipak, odnos koji se danas formira na nebu pomaže vam da shvatite da možete biti razigrani bez pretećih veza. Možete biti avanturistički nastrojeni, a da ne deluje kao da preterujete. Ovaj novi uvid je savršen za vaše potrebe. Sviđa vam se i menja način na koji živite ove nedelje.

5. Bik – otkrivate moć koju posedujete

Vaš horoskopski znak će imati najbolji horoskop 24. oktobra, jer otkrivate tajnu moć koju posedujete i koja vam omogućava da utičete na druge. Postoji nešto što se može reći o unutrašnjoj snazi i hrabrosti, a kada pokazujete liderstvo, to je zarazno. Shvatate da želite da budete okruženi ljudima koji misle i osećaju se isto kao i vi.

Želite da uskladite svoje ciljeve i snove sa pojedincima koji dele slične perspektive i efikasno komuniciraju. Vidite svrhu u raznolikosti, ali postoji i mesto u istovetnosti; na to se danas fokusirate.

(Krstarica/YourTango)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com