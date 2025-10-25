Najbolje horoskope imaju ovi srećni znakovi, velike i pozitivne odluke desiće im se danas!

Najbolje horoskope danas imaće Bik, Škorpija, Lav, Vodolija i Rak . 25. oktobra 2025. Merkur u trigonu sa srećnim Jupiterom pomaže im da na veliki način razviju neku oblast svog života.

Danas imamo još jedan miran dan koji ulazi u naše živote zahvaljujući Merkuru u trigonu sa Jupiterom, a njihova harmonija će trajati do 22. novembra. Skoro mesec dana postojaće osećaj mira i dobre volje između dve neprijateljske planete koje obično više vole da se bore.

U subotu, Sunce je u Škorpiji, što iznosi tajne na videlo. Ono što je skriveno više nema moć nad ljudima dovoljno hrabrim da se suoče sa istinom. Mesec je u iskrenom Strelcu, tako da je promena moguća, posebno kada je um otvoren za isprobavanje novih stvari. Sa Venerom u Vagi, postoji šansa da se fokusirate na odnose i gradite odnose na uzajamnosti sa poverenjem.

Trenutno je u vazduhu puno pozitivne energije, a ovih pet astroloških znakova najviše osećaju njene dobre vibracije.

1. Bik – važna odluka danas

Imaćete najbolji horoskop 25. oktobra, jer danas možete doneti važnu odluku bez oklevanja. Potrebno vam je mnogo vremena da donesete bilo kakvu odluku kada su u pitanju pitanja srca. Naučili ste da žurba kada su u pitanju ljudi retko uspeva. Od posla do romanse, ne želite da donosite loše odluke.

Ne sviđa vam se kada se u nešto upustite, a kasnije vam se to obije. Radije biste sačekali i videli. Volite da dozvolite da vreme otkrije nečije pravo ja, tako da kada se nečemu posvetite, možete to sprovesti do kraja.

2. Škorpija – svetla budućnost

Imaćete najbolji horoskop 25. oktobra jer ne samo da vaša budućnost izgleda prilično svetlo, već i vi verujete u nju. Potrebno je vreme da poverujete u sve što vam se kaže. Morate to sami videti, a vi ste teška osoba do koje se može probiti. Činjenice nisu uvek dovoljne. Potrebne su vam detaljne informacije i da shvatite širu sliku u svom umu.

U subotu, kada je Merkur u harmoniji sa Jupiterom, pomaže vam da sve podatke sakupite. Ima mnogo toga za srediti, ali vi to radite. Danas vidite blagoslove u svom životu i brojite ih. Pronalazite harmoniju u svom svetu i ne mučite se da to prepoznate.

3. Lav – mir u porodici vidite kao proces

Imaćete najbolji horoskop danas jer ćete okončati situaciju koja je uticala na to kako ste se osećali u svom porodičnom životu. Više nećete dozvoliti spoljnom svetu da vam stvara bol i tugu. Mir vidite kao proces. Ali taj proces mora početi sa vama.

Ne osećate se tužno kada se oslobodite onoga što više ne funkcioniše. Shvatate da time oslobađate ono što nije namenjeno vama za novu sudbinu. Pravite prostor za radost i hrabrost. Znate da mora postojati ravnoteža i u subotu je pronalazite.

4. Vodolija – poboljšavate zdravlje i blagostanje

Danas imate najbolji horoskop, jer danas poboljšavate svoje zdravlje i blagostanje. Ponekad vas posao stresira. Uživate u pomaganju drugima i volite da budete produktivni. Ali kada pogledate sve što treba da uradite svakog dana, deo vas želi da se više fokusirate na svoje zdravlje. Nema uvek dovoljno vremena da skuvate hranu koju želite da jedete ili da vežbate koliko znate da možete.

Ali u subotu se otvara mali prozor mogućnosti. Shvatate da morate da intervenišete i maksimalno iskoristite svoju situaciju. Možete da preuredite svoj raspored. Postoji rupa u zakonu koju ranije niste videli, a koja se pojavljuje u vašem životu. Možete je konceptualizovati u svom umu i to vam ima smisla. Umesto izgovora, imate razloge da ispunite obećanje. I, najlepše je to što sve ostalo dolazi u red. Stres se smanjuje, a samopouzdanje raste.

5. Rak – mreže utiču mnogo na vas

Danas imate najbolji horoskop, jer vaša sreća dolazi iznutra. Oduvek ste znali da svet može biti bolje mesto. Međutim, kada se otkrijete na društvenim mrežama, zapanjeni ste nivoom negativnosti koji je na mreži. Znate da ono što vidite utiče na vaše srce i um.

Polako ste počeli da se fokusirate na odnose jedan na jedan. Manje vas zanima šta rade po internetu, a više ste željni da znate šta vaši prijatelji rade. Svet nije tako loš kada ste fokusirani na svoje dvorište.

(Krstarica/YourTango)

