Najbolje horoskope za ceo oktobar ima ovih 5 znakova, planete im donose neviđenu sreću i mnogo divnih, lepih i nezaboravnih stvari!

Mnogo divnih, lepih i podržavajućih stvari će se desiti ovim astrološkim znakovima ovog meseca.
Tokom celog meseca oktobra planetarni tranziti koji se dešavaju idu na ruku Vagi, Strelcu, Vodoliji, Škorpiji i Blizancima. Oni će doživeti prelep oktobar, jer im zvezde pomažu da zaleče veze, izgrade poverenje i povrate svoju moć.
1. Vaga
Oktobar počinje sa Suncem u vašem znaku, što ovo čini uzbudljivom novom avanturom za vas. Sezona Vage može biti očaravajuća. Merkur ulazi u Škorpiju 6. oktobra, olakšavajući komunikaciju sa partnerima u ljubavi i poslu. Ovo bi mogla biti tema razgovora narednih nekoliko nedelja.
Istog dana, pun Mesec ulazi u Ovna, pokazujući vam elemente koje treba da unesete da biste ojačali sve svoje odnose, posebno nakon tranzita Saturna u Ovnu. Venera će pronaći radost u vašem znaku počev od 13. oktobra, gde vam aspekt Plutona može doneti nove perspektive kada su u pitanju vaši odnosi i kako doživljavate sebe.
Venera pomaže u izgradnji samopoštovanja i omogućava vam da shvatite da veza ne definiše ko ste, a Mlad Mesec u vašem znaku 21. vam omogućava da nastavite da planirate svoje putovanje ka izvrsnosti. Uložite trud, budite svesni svoje energije i zatražite pomoć ako vam je potrebna.
Kada Sunce uđe u Škorpiju 22.oktobra, razmislite o svojoj transformaciji u poslednja dva meseca. Oktobar vam pokazuje kako da napredujete nakon suočavanja sa olujom. Primenite alate koje ste naučili i videćete kako ćete iznenaditi sebe.
2. Strelac
Merkur ulazi u Škorpiju 6., što je početak fantastičnog meseca za vas jer vam može pomoći da budete strpljiviji sa svojim rečima umesto da budete previše smeli prema drugima. Pun Mesec u Ovnu 6. osvetljava vaš sektor odnosa, pokazujući vam da se oslobodite prošlosti i fokusirate na sadašnjost.
Saturn u Ovnu će nastaviti da vas uči zašto je važno zaštititi granice, a to može biti i lekcija punog Meseca. Venera ulazi u Vagu 13. oktobra, što bi vam moglo omogućiti da krenete u novu potragu za prijateljima tokom narednih nekoliko nedelja.
Mlad Mesec u Vagi 21. će odjekivati poruke prijateljstava iz prošlosti i sadašnjosti. To može biti emocionalna tranzicija, koja vam omogućava da vidite kako su vas vaše veze oblikovale, ali takođe otkrivate tipove ljudi koje želite u svom životu.
Sunce ulazi u Škorpiju 22., povezujući vas sa temama ranije u mesecu vezanim za odmor i punjenje baterija. Odvojite vreme i posvetite ga sebi tokom ovog perioda. Merkur ulazi u vaš astrološki znak 29., što vas može podstaći da razvijete svoje veštine fokusirajući se na određeni projekat.
3. Vodolija
Vi ste jedan od horoskopskih znakova sa najboljim horoskopima celog meseca. Merkur u Škorpiji počinje 6. oktobra, a zatim sledi pun Mesec u Ovnu istog dana. Oba ova astrološka tranzita ističu trud koji ste uložili u uspostavljanje svog mesta na Suncu, i to može biti period kada će vaši mentori ili učitelji ceniti vaš trud.
Razmislite o pridruživanju timu, klubu ili pohađanju besplatnog časa da biste upoznali nove ljude. Samci mogu ovo videti kao prijatnu priliku da upoznaju potencijalne partnere koji dele njihove ciljeve i vrednosti.
Pluton se direktno pomera 13.oktobra, donoseći vam pregled onoga što treba da prilagodite ili koje navike treba da se oslobodite da biste krenuli napred. 21.oktobra, mlad Mesec u Vagi može biti period u kojem biste mogli da date prioritet svojim akademskim ciljevima. Ako ste želeli da se vratite u školu ili započnete novo poglavlje u svom obrazovanju, tranzit vam može pomoći da se pripremite za to. Ne odlažite to.
Sunce ulazi u Škorpiju 22. oktobra, pomažući vam da pokažete drugima da možete biti odličan vođa. Merkur ulazi u Strelca 29., podstičući vaše ciljeve i snove. Sa direktnim Plutonom, mogli biste se osećati osnaženo da pokrenete nove planove ili usavršite postojeće.
4. Škorpija
Sa Merkurom koji ulazi u vaš znak istog dana kada i pun Mesec u Ovnu, marsovska energija će vas napuniti, podsećajući vas na oklop koji nosite. Oba ova tranzita bi mogla biti emocionalna tranzita u vašem horoskopu, zato slobodno usmerite svoju energiju u zadatke koji donose radost. Kada Venera uđe u Vagu 13. oktobra, nivo produktivnosti bi mogao vrtoglavo porasti, jer ovaj planetarni tranzit poboljšava vaše istraživačke veštine.
Sezona Vage vam pokazuje kako da obavljate više zadataka istovremeno i date prioritet osnovnim stvarima. Energija Plutona je možda delovala zastrašujuće prvog meseca ovog tranzita, ali sada ste se navikli na transformacije koje vas očekuju. Pluton i Venera će takođe izneti na videlo vaša dostignuća i postignuća u poslednjih šest meseci. Hvalite sebe i ne razmišljajte o onome što još niste uradili.
Sunce ulazi u vaš astrološki znak 22., donoseći prelepu energiju koja nastavlja da ističe vaše darove i talente. Talas mira i smirenosti može biti deo energije u vašem sektoru odnosa. Zatvaranje meseca je ulazak Merkura u Strelca, što bi moglo biti vreme ličnog rasta i učenja. Merkur takođe otkriva šta treba da uradite da biste bili prisutniji i sigurniji u svoje finansije.
5. Blizanci
6. oktobra Merkur ulazi u Škorpiju, a pun Mesec ulazi u Ovna. Ovim tranzitima, istražićete svoja postojeća prijateljstva na dubljem nivou. Ova planetarna energija bi vas takođe mogla učiniti svesnijim promena koje treba da napravite u budućnosti, jer će pun Mesec u Ovnu podsetiti na lekcije iz tranzita Saturna u Ovnu tokom leta. Pluton će stacionirati direktno 13. oktobra, istog dana kada Venera ulazi u Vagu. Mnogo je magije povezano sa aspektima Plutona i Venere, jer to može poboljšati vašu komunikaciju sa drugima tokom narednih nekoliko nedelja.
Mlad Mesec u Vagi 21. oktobra, odražava vašu nezavisnost, moć i liderske veštine. Iako ova energija može da evocira mnoge romantične priče iz prošlosti, to je takođe vreme kada možete da istražite svoje kreativne poduhvate. Sezona Vage vas oprema fantastičnim idejama i velikim snovima, zato krenite napred i ne dozvolite da vas unutrašnji kritičari zaustave.
Sunce ulazi u Škorpiju 21. oktobra, što bi takođe moglo da doda više trijumfalne energije; preuzmite vođstvo i ne prigušite svoje svetlo. Energija Škorpije vas čini marljivim, strpljivim i nezaustavljivim. Ali dok prolazite kroz ovaj dinamičan period, dobićete podršku 29. oktobra kada Merkur uđe u Strelca, dodajući mnogo uvida i razumevanja načinu na koji se povezujete. Prihvatite pomoć od drugih, prenosi YourTango.
