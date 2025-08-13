Najbolje i najpoželjnije svekrve rađaju se u ovim horoskopskim znacima, zaključili mnogi astrolozi

Mnogi astrolozi tumačili su sve aspekte najboljeg potencijalnog odnosa svekrve i snaje i došli do saznanja da su svekrve rođene u ova tri horoskopska znaka najpoželjnije za buduće snaje.

Blizanci

Ljubaznost je glavna karakterna osobina koja krasi dame rođene u ovom znaku. One će unapred razmišljati kako da ugode ženama koje dolaze u njihovom dom po želji njihovih sinova, zato će se dodatno truditi da budu što ljubaznije. Žene Blizanci koje se nađu u ulozi svekrve su spremne da promene i svoj životni prostor i kućni red, a sve da bi se nova dama kuće osećala baš kao u svome domu.

Devica

Dame rođene u ovom znaku krasi izuzetna tolerancija koja posebno dolazi do izražaja u 5. deceniji. Možda su one nekada bile sklone da isteraju svoje mišljenje po svaku cenu, ali život ih je naučio da se ne treba svađati oko sitnica. Veoma je mali broj ljudi koji pazi šta priča kako bi svojim rečima ili gestom unapred sprečio sitne prepirke do kojih može da dođe, a device su upravo takve, pažljive i tolerantne. One su svekrve koje samo poželeti možete.

Strelac

Žene rođene u ovom vatrenom znaku su obično kao mlade veoma sebične. Međutim obimno životno iskustvo ih je naučilo da se sebičluka treba odreći po svaku cenu. Upravo u tome leži draž žena koje su svekrve, a rođene su u ovom horoskopskom znaku. Možda su one uvidele sebičnost svojih svekrva na direktnom primeru, pa sada žele da budu totalna suprotnost toga. Svakako ste srećnica ukoliko vam zapadne svekrva rođena u ovom znaku.

