Najbolji dan i idealan početak nedelje za ove znakove, osetiće se ponovo kao ljudi, zabrinuti i srećni!

„Živi i pusti druge da žive“ danas im je najbolja mantra. Najbolji dan imaće danas Jarac, Vodolija, Ovan, Rak i Devica. Mesec ulazi u Vodoliju u utorak, donoseći vam jedinstveno pozitivnu energiju.

Kada Mesec uđe u Vodoliju u utorak, on blagosilja pet horoskopskih znakova najboljim horoskopima za 25. novembar 2025. Sunce je u Strelcu, vatrenom znaku, tako da ste već motivisani da dan osvojite. Dodajte tome ulazak Meseca u Vodoliju, vazdušni znak, i budimo se ponovo osećajući se potpuno živima.

Vatra i vazduh su odlična kombinacija za doživljavanje najboljeg bilo kog dana u nedelji. U utorak postoji osećaj brige i zabrinutosti za sva ljudska bića. Lako je prihvatiti ljude i njihovu individualnost.

Nema potrebe da odbacite osobu ili situaciju zbog neslaganja. 25. novembra, „živi i pusti druge da žive“ je mantra za astrološke znake sa najboljim horoskopima.

1. Jarac – neočekivani novac ili poklon stiže

Radiš izuzetno naporno i želiš da vidiš nagradu za svoj trud. Stoga je logično da najbolji horoskop i najbolji dan uključuje novac koji možeš da koristiš. Lepota Meseca koji ulazi u Vodoliju je u tome što ćeš čuti dobre vesti, verovatno putem interneta ili putem poruke. Informacije će stići iznenada, pa čak možeš pomisliti da je to spam, ali budi siguran, novac stiže do tebe.

Nagodba ili poklon su uvek odlična stvar za primanje, očekivani ili neočekivani, stižu do tebe. Možete otplatiti dug bonus čekom, prodati nešto da biste kupili kuću ili uplatiti kaparu za stan, automobil ili predmet koji poboljšava vaš lični život.

2. Vodolija – u centru ste pažnje

Postoje trenuci kada se osećate kao da ceo svet staje i da je reflektor usmeren na vas. Utorak je jedan od onih dana kada ste u centru pažnje, a univerzum vas je pozicionirao za neverovatan blagoslov.

Možda ćete biti gurnuti u isplativu situaciju koja nudi vrstu posla koju ste oduvek želeli. Možda će vas zamoliti da se pridružite programu i dobijete pogodnosti besplatno. Možda ćete pronaći izgubljenu stvar, a sada je ne morate zameniti. Ono što ste oduvek želeli da radite iznenada se uklapa u vaš raspored. Dan za samousavršavanje je uvek veoma dobar dan za horoskop.

3. Ovan – upoznajete srodnu dušu

Danas uspostavljate vezu na nivou duše sa srodnom dušom koju ste toliko dugo želeli, ali nikada niste mislili da ćete je pronaći. Čeznuli ste da upoznate vernog pratioca – nekoga sa strpljenjem i ljubaznošću i dušom anđela.

Kada Mesec uđe u vaš sektor prijateljstva, kao da je univerzum stvorio ovo biće samo za vas. Pronalazite ono što vam je potrebno u obliku platonskog prijatelja. Bez obaveza. Nepatvorena ljubav koja je bezuslovna i potpuno prihvata sve što jeste i sve što ćete biti!

4. Rak – zabrinuti ste i srećni sa srodnom dušom

Utorak je najbolji jer pronalazite ono što vam je potrebno u srodnoj duši. Uvek tražite da uspostavite posebnu vezu sa nekim. Kada je u pitanju intimnost, sve se vrti oko toga. Želite da zađete ispod kože i upoznate nekoga onakvim kakav jeste.

Volite ideju ljudske neurednosti jer ona sa sobom nosi kreativni potencijal. Ne plašite se da priznate da imate ranjivosti, a deljenje života sa nekim čini te mane tačkama spoticanja. Rastete zajedno i brinete jedno o drugom kroz dobro i loše.

5. Devica – srećni ste, dobijate lepe blagodeti

Srećom po vas, dobijate dvostruku dozu dobrote kada Mesec uđe u Vodoliju u utorak. Ne samo da aktivira vaš sektor blagostanja, već je i kuća kojom vladate. Tako da dobijate sve lepe blagodati ove energije danas i sutra.

U utorak su vaši kućni ljubimci srećni, a ako tražite novog krznenog druga, pronaći ćete savršenog partnera u skloništu. Idete u teretanu, sve je organizovano, a sauna je prazna i dobro vam funkcioniše. Vaše porudžbine za obroke su savršene i nimalo se ne brinete o sutrašnjici. Danas je najbolji dan i idealan početak nedelje!

