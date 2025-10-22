Najbolji horoskop danas imaće ovih 5 znakova, vreme je za ljubav i nadu!

Najbolji horoskop danas imaće Blizanci, Rak, Lav, Devica i Strelac. Vreme je za ljubav i nadu. Njihov um i srce će se osećati opijeni ljubavlju i nadom.

Približavamo se veoma jedinstvenom vremenu koje se neće ponoviti u našem životu, narednih 165 godina. Nakon što provede nekoliko meseci u Ovnu, Neptun će se vratiti u Ribe gde će biti do 26. januara 2026. Dakle, iako je danas početak veoma dobrog horoskopa, ova neverovatna energija će trajati tri meseca!

Počev od srede, divna iskustva koja ste imali u životu, a koja su vam pomogla da stignete tamo gde ste sada, ponoviće se kao poslednja lekcija. Možete sanjati o budućnosti. Vaš um i srce će se osećati opijeni ljubavlju i nadom.

Lekcija koju smo danas naučili biće posebno posebna za pet astroloških znakova. Hajde da istražimo šta to znači za njih počevši od srede.

1. Blizanci – znate da ste predodređeni za velike stvari

Imaćete najbolji horoskop jer vam se san ostvaruje u karijeri. Vi ste vizionar, pa kada imate ideju, provlačite je u svom umu bezbroj puta. Razmišljate šta biste uradili kada biste imali određenu priliku. Zamišljate kako biste pomogli drugima kada ste tamo gde želite da budete.

Naravno, uvek postoje trenuci kada se pojavi sumnja u sebe, ali strah je kratkotrajan. Popeli ste se na mnoge planine i znate da ste predodređeni za velike stvari. Jedna je da pomognete ljudima koje vidite da pate da ostvare svoje ciljeve.

Danas shvatate da postoji dodatna prilika koju možete iskoristiti uključivanjem drugih. Oduvek ste želeli da ostavite utisak na živote koje dotičete, ali ranije niste videli kako to da uradite.

Sada, sa Neptunom ponovo u Ribama, ponovo ste progledali. Kada dobijete iskru uvida, požurite sa njom. Ne dozvolite da se to tinja u drugom planu. Imate tri meseca da stvorite savršen kraj za svoj profesionalni život. Iskoristite današnji dan!

2. Rak – motivisani ste za putovanja

Imaćete jedan od najboljih horoskopa 22. oktobra, jer ćete videti neke promene u svom životu koje će vam omogućiti da više putujete, učite o kulturi i proširite svoj um. Volite slatki beg i uživate u učenju o drugim ljudima.

Nije bitno da li letite u drugu državu ili kontinent ili putujete u lokalni restoran gde se ljudi različitih kultura mešaju. Spremni ste da istražite svet i znate da što više učite, lakše vam je da volite ljude tamo gde jesu.

Vaša primarna motivacija za putovanje je autentična i ukorenjena je u snu koji imate da svet može pronaći mir. Shvatate da ako ste u stanju da to osetite u svom životu, da je to moguće i za druge. Ideja da se ovo dešava tokom naredna tri meseca je dirljiva i želite da uživate u tome.

3. Lav – shvatate da imate duhovnu obavezu

Imaćeš najbolji horoskop u sredu, jer će ti potreban resurs lako doći preko prijatelja ili voljene osobe. Obično ne voliš da tražiš pomoć ili da uzimaš od bilo koga. Ali shvataš da je život cikličan. Češeš nekoga po leđima, a kasnije, kada ti zatreba, oni mogu učiniti isto za tebe. Voliš koliko je dobar osećaj pomoći prijateljima, pa shvataš da će i oni biti srećni što su tu za tebe.

Shvatate, od danas i tokom naredna tri meseca, da imate duhovnu vezu sa ljudima (i oni je imaju sa vama). Svet je divno mesto i toliko ste blagosloveni što ste ovde u ovom periodu kada je Neptun u Ribama!

4. Devica – ljubav polako raste

Imaćeš najbolji horoskop u sredu, 22. oktobra, jer tvoj ljubavni život počinje da pokazuje znake obećanja. Kada se Neptun vrati u Ribe, možda će ti se bivši partner vratiti u život ili ćeš videti da je poglavlje koje je ostalo nedovršeno u vezi konačno spremno za reviziju.

Ideja da imaš poslednji put da nadoknadiš ono što si mislila da bi mogla biti savršena veza raspaljuje ti srce. Osećaš se kao da su moćnici čuli plač tvog srca. Oduvek si govorila da bi, ako bi mogla samo da ponoviš istoriju, izabrala drugačiji kraj knjige svog života.

Upravo u tome vam Neptun u Ribama pomaže. Vraća san o ljubavi u sliku. Više ne morate da se pretvarate da želite ljubavni život koji traje. Možete biti ona slatka, zaljubljena osoba za koju znate da možete biti. Pošaljite emocije srca i obdarite voljene poklonima. Vaša romantična era počinje i spremni ste za nju.

5. Strelac – sreća u domu i sa porodicom

Strelče, imaćete divan horoskop u sredu jer vaš kućni život postaje mesto gde možete sanjati i osećate se bezbedno u svojoj koži. Dom bi trebalo da bude mesto gde ljudi dolaze i odlaze, i osećate da ako ne možete biti sami, onda koja je svrha. Neptun nazad u Ribama vam pomaže da negujete svoj san i pozovete druge da praktikuju autentičnost sa vama.

Ovaj dan vam donosi viziju sreće i radosti. Možete biti iskreni, a ipak, biti inspirisani onim što danas ne funkcioniše dobro jer će sutra biti bolje. Postoji želja da se istraže snovi, a vi ste vođa koji ih ostvaruje.

(Krstarica/YourTango)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com